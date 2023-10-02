Angelababy朝聖Lisa瘋馬秀陷風波！走封殺流程 首發文8字止血
大陸女星Angelababy因私下看韓國女團BLACKPINK成員Lisa的瘋馬秀，尺度過於裸露的表演，遭到網友撻伐，連「央視三農」發布她唱歌的影片都悄悄下架。昨（1）日為中國國慶日，Angelababy轉發央視新聞的貼文，留下8字祝賀，隻字未提瘋馬秀一事。
記者薛羽彤／綜合報導
Lisa登上「世界第一裸秀」之稱的巴黎瘋馬秀，引起外界關注，也有不少明星現身朝聖，Angelababy被發現也是這場觀眾之一，在中國看脫衣秀是犯法的行為，疑似違背中國的法律，連央視農村頻道「央視三農」都緊急切割，刪除Angelababy中秋晚會影片，疑似走封殺流程，著急的粉絲希望她趕緊出面解釋。
身陷瘋馬秀風波數日後，Angelababy昨日首度發聲止血，轉發央視新聞「慶祝新中國成立74週年」，並附上8字「山河錦繡，盛世中華。」展現愛國情操，卻隻字未提瘋馬秀，惹怒不少網友，「去了就是去了，沒去就是沒去，快點道歉別裝死」、「給粉絲一個合理解釋回應一下」、「以為等到了你的澄清」、「支持封鎖楊穎，違背中國藝人的職業操守」、「求你了到底什麼意思解釋一下行嗎。」