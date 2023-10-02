美藉教師製毒遭判刑！稱見父「最後一面」求交保 遭駁回延押2月
去年2月間，一名林姓美籍英文老師，涉嫌夥同羅姓、陳姓男子等人製毒，林男遭判刑11年，近日由於羈押期限將屆，林男稱來台已30多年，國外已無人可接應生活，沒有逃亡之虞，且希望可以具保外出與父親「視訊」見最後1面，但高雄高分院審議後，認為林男仍有逃亡之虞，駁回其交保聲請，裁定延押2個月。
記者林盈君／綜合報導
據判決書指出，林男夥同羅姓、陳姓和鄭姓男子4人，涉嫌製造第2級毒品甲基安非他命，除鄭男判刑確定，林男以及羅男、陳男於1、2審，分別遭判刑11年及8年、7年6月，可上訴。近日因羈押期限將屆，羅、陳稱先前犯案都有如期執行，且無無逃亡、反覆實施之虞請求交保；林男則稱，已來台生活30多年，國外已無人可接應，也無逃亡之虞，請求法案考量父親身體不佳，能具保外出與父親「視訊」，也表示願定期報到或配戴電子腳鐐。
但高雄高分院審酌後認為，3人均犯下最輕本5年以上之重罪，且也被判7年6月至11年不等徒刑，另外，林男為美籍人士，逃亡風險較高，因此駁回3人交保聲請，並裁定即日起延長羈押2個月。
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