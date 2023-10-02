疑獨得威力彩頭獎6.83億！嘉義男捐錢助村內弱勢 舉家搬離租屋處
今年6月22日，嘉義縣六腳鄉蒜頭村「好彩運電腦彩券行」，開出威力彩頭獎6.83億元，當地盛傳為一名年約6旬的男子為得獎者，且與多名村長接洽，表示要包紅包給村內弱勢家庭，但男子自己家境本也不寬裕，突然行善舉動讓村民感恩也困惑，之後男子為頭獎幸運者傳聞不脛而走，而男子行善過後，也三代同堂舉家搬離租屋處，得獎傳聞也成為地方熱議話題。
記者林盈君／綜合報導
據《自由時報》報導，該男子在在蒜頭地區租屋近20年，家庭經濟不寬裕，頭獎開出後，男子找上蒜頭地區的蒜頭、蒜南、蒜東三村及雙涵等村的村長，表示要捐紅包給經濟弱勢家庭，雖然每個紅包金額只有千元，但突如其來的善舉，也讓當地居民困惑。而有地方人士指出，男子其實是威力彩頭獎6.83億元幸運兒，加上其救助弱勢家庭後，就舉家搬離租屋處，疑似也坐實此傳聞。
對此，台彩公司也證實，該次威力彩頭獎中獎人是名6旬男子，是請孫女幫忙買威力彩，沒想到竟幸運得獎，並將部分獎金捐出幫助弱勢。而男子中頭獎也在當地掀起話題，但當地居民也表示，不會曝光該男子身分，避免為他帶來困擾，也感謝該男幫助村內弱勢家庭的義舉。