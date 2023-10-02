亞運棒球／中華隊首戰泰國驚險過關！吳思賢提點吳昇峰馬上奏效

杭州亞運1日進行棒球賽事，台灣隊長吳昇峰帶領中華隊出戰泰國，結果吳昇峰首局就遇到亂流掉分，還好中華隊3局下由林立開轟擊出3分砲，最終以12:1擊敗泰國，提前扣倒對手，但總教練吳思賢首局結束後就跟吳昇峰提點，要他注意對方有備而來，也成功奏效。 我是廣告 請繼續往下閱讀 吳昇峰過去在中華隊戰功彪炳，尤其2018年雅加達亞運、亞錦賽，甚至2019年的世界12強賽，都有他的身影，而他也被封為「最強銀行員」。不過昨日首局泰國隊瞄準吳昇峰直球進攻，並且安打串連攻下1分，讓中華隊陷入落後，吳思賢表示：「他下來有跟他說，不是投給他們打，而是要對決。」吳思賢認為，短期盃賽，就是希望球員要認真打每一顆球，不能小看比賽，而是要怕對手「突襲」，對於今天中韓之戰，他說：「就看韓國隊怎麼樣，因為我們也會推出左投，他的球希望韓國不好打，可能會是投手戰。」更多「杭州亞運精采時刻」相關新聞。亞運棒球／中華隊對韓國隊絕不能輸！完整亞運棒球賽程、戰績看這杭州亞運／棒球台韓大戰、舉重郭婞淳登場！中華隊30日賽程懶人包10/1亞運成績統計／男籃3X3奪金寫歷史 中華隊9金10銀14銅排第7亞運現場／神奇！隊史百金幸運御守曝光 保庇林郁婷奪奧運門票