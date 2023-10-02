棋牌社打麻將賭還直播互動 蘆洲警逮負責人及16名賭客
日前位在新北市五股區成泰路超商樓上的一處非法棋牌社，對外經營麻將賭博並開網路直播轉播現場麻將賽事，以實況轉播方式讓觀眾如身臨其境，吸引台灣各地牌咖前往朝聖，經警方蒐證後向法院聲請搜索票，一舉破獲16名賭客及36歲楊姓女老闆，並在現場查扣賭資、麻將、工作手機、籌碼卡片及監視器，全案偵訊後依賭博罪嫌將17人移送新北地檢署偵辦。
記者吳嘉億／新北報導
據了解，該賭場以每分鐘1.2元向賭客收取場地清潔費，並詢問賭客要打多少底來發放相應點數卡，再由賭客每場結束後自行結算籌碼兌換現金；為了吸引賭客上門，還會以工作手機操作現今熱門社群軟體「抖音」、「IG」開直播，與觀眾互動並直播現場麻將賽事，甚至還在留言區交流「斗內」，吸引台灣各地牌咖前往朝聖。
據了解，該賭場不僅會開網路直播邀請觀眾來打，甚至為吸引賭客關注，還找來在麻將界頗負盛名的78歲阿嬤負責打牌，輸贏由店家負責，還有兒子看到直播揪老爸一起去玩，不過正好被警方一網打盡，
蘆洲警分局偵查隊隊長郭懷澤表示，在專案小組蒐集棋牌社不法事證後向新北地院聲請搜索票獲准，於24日晚間前往現場查扣賭資2萬2千元、麻將18副、監視器鏡頭13個及相關賭博器具，依賭博罪將17人移送新北地檢偵辦。