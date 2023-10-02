中秋訂房率「創今年新低」！業者：沒想到這麼差　國旅下墜原因曝

超商開工咖啡包！7-11拿鐵買11送11　全家「第2杯9元」：只限今天

▲連假後開工需要超商咖啡提神，7-11特大杯美式買7送7、精品拿鐵買11送11，全家限今天單品咖啡第2杯9元。（圖／業者提供）
▲連假後開工需要超商咖啡提神，7-11特大杯美式買7送7、精品拿鐵買11送11，全家限今天單品咖啡第2杯9元。（圖／業者提供）

記者黃韻文／綜合報導

放完3天中秋連假，不少人專程返鄉「大會烤」，今（2）日開工特別疲憊，超商端出咖啡來提神打氣。7-11首推大杯精品咖啡「買11送11」，以及特大杯美式買7送7；全家則有一日限定的大杯單品咖啡「第2杯9元」，星巴克也限今天買1送1。《NOWnews》列出每杯原價、平均特價，一起振作迎接即將到來的4天國慶連假！

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🟡7-ELEVEN

📍門市｜即日起至10月4日
CITY CAFE大杯以上、CITY PRIMA全品項，任選第2杯半價，相當於7.5折。

📍APP｜即日起至10月5日
▪特大杯美式買7送7，5折（原價60元、特價30元）

▪特大杯拿鐵買5送2，7.1折（原價70元、特價50元）

▪大杯精品美式買11送11，5折（原價100元、特價50元）

▪大杯精品拿鐵買11送11，5折（原價110元、特價55元）

▪中杯精品美式買7送4，6.3折（原價80元、特價51元）

▪中杯精品拿鐵買7送4，6.3折（原價90元、特價57元）

▪小農水果冰磚系列買2送2，5折（原價120元、特價60元）

▪To b. by agnès b.經典冰可可2杯140元，7折（原價99元、特價70元）

▲7-11行動隨時取推出特大杯美式買7送1。（圖／業者提供）
▲7-11線上寄杯有特大杯美式買7送7，以及精品美式、精品拿鐵買7送7。（圖／業者提供）
🟡全家
📍APP｜限10月2日10:00開賣
▪大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）

▪大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）

🟡OKmart

📍門市｜即日起至10月2日
▪大杯美式買2送1，6.7折（原價45元、特價30元）

▪大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）

▪大杯濃厚美式買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）

▪大杯濃厚拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）

📍APP｜即日起至10月2日
▪大杯美式買10送5，6.7折（原價45元、特價30元）

▪大杯拿鐵買10送5，6.7折（原價55元、特價37元）

▪大杯美式買20送12，6.3折（原價45元、特價28元）

▪大杯拿鐵買20送12，6.3折（原價55元、特價34元）

以上不限冰熱，再送OKpoint 815點。

🟡星巴克
今（2）日11:00至20:00到門市，特大杯飲料同品項買1送1，排除星冰樂、綿雲系列。此外，即日起至10月3日，使用foodomo外送特大特選美式（270元）、特大密斯朵（210元）第2杯半價。

▲OKmart線上寄杯6.3折起。（圖／業者提供）
▲OKmart線上寄杯6.3折起。（圖／業者提供）

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