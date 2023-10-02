全家Ｘ韓勾ㄟ金針菇「紫薯霜淇淋」10/5開賣　7-11咖啡「買1送1」

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百萬YouTuber韓勾ㄟ金針菇打造的美食品牌「金家ㄟ」，以「家」的記憶打造韓式美食，成立滿2週年更首次聯名Fami!ce全家霜淇淋，推出「金ㄟ紫薯」新口味，主打濃厚秋天氣息的紫薯地瓜，還可搭配招牌濃郁小農牛奶，初秋爽吃牛奶醇香融合香甜地瓜的新風味。「金ㄟ紫薯霜淇淋」10月5日上市開賣，每支49元。
📌金家ㄟＸ全家7款新品10月4日上市！官網系列77折
金家ㄟ聯名全家再度推出7款新品10月4日上市，包括知名大飯糰將再推出「泡菜起司鍋巴飯」、「烤牛肉鍋巴飯」兩種口味，還有「韓式泡菜豬肉鍋」、「粉紅爆漿起司包（一包6入）」、「紅豆核桃包（一包6入）」。除了10月5日上市的「金ㄟ紫薯霜淇淋」，10月11日還開賣「韓式炸醬麵」。
另外歡慶「金家ㄟ」品牌成立兩週年，10月17日至10月29日再祭出官網系列品項77折起優惠，包括栗子地瓜包、雜菜粉絲包、韓式雜菜粉絲、韓式蔬菜煎餅、半半炸雞組等美味都有折扣，還加碼同步推出金家ㄟ保冷袋，大容量澎澎雲朵外型及斜背帶的貼心設計，讓攜帶美食更方便。
📌7-11西雅圖全系列盒裝咖啡「買1送1」優惠
西雅圖咖啡歡慶國際咖啡節，即日起至10月17日，只要到全台7-11，購買西雅圖全系列盒裝商品，即享「買一送一」優惠，包括最新異國風味濃醇抹茶拿鐵、太妃糖棉花球拿鐵、濃厚黑摩卡，都能划算入手。
📌韋恩西西里氣泡咖啡！兩件8折、三件77折
迎接國際咖啡日，黑松推出檸檬口味瓶裝咖啡新品「韋恩西西里氣泡咖啡」，將黑咖啡融和酸甜檸檬汁並加入清爽沁涼氣泡，即日起於全台7-ELEVEN獨家限量上市，10月31日前還享有新品優惠，兩件8折、三件77折。