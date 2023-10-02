TPASS通勤月票今起擴大實施！10方案一次看　澎湖雲林拚月底再審

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今日起，第二階段月票擴大實施，新增桃竹竹苗生活圈、宜蘭縣、花蓮縣及臺東縣等縣市月票，桃竹竹苗生活圈共有4方案，包含桃竹竹苗跨城際1200元、桃竹竹跨城際799元、竹竹苗跨城際699元、竹竹跨城際288元，宜蘭縣3方案分別為北宜跨城際及雙北2300元、北宜跨城際1800元、宜蘭縣都市內750元，花蓮縣則有2方案，包含199元市區客運及台鐵、399元市區客運、台鐵及公路客運，另台東縣都市內299元，共計10方案。
公路局專委陳俊宏日前接受《NOWnews今日新聞》採訪時說明，9月23日審查嘉義縣市、雲林、澎湖交通月票方案，嘉義縣市計畫比較完整有通過，包含台鐵、市區公車、公路客運、公共自行車，其中公路客運有部分路線跨縣市，包含嘉義到雲林北港，甚至到北台南都有納入，預計明年1月上旬上線，1年需要中央補助款1.4億元。
被問及澎湖未過關原因，陳俊宏指出，澎湖計畫內容不是太完整，缺少觀光客需求，像是如何讓觀光客使用TPASS，減少到當地租汽機車等私人運具，引發交通事故；雲林縣則是月票內容與路線規劃比較狹隘，部分跨到嘉義公路客運沒有包含，審查委員希望可以在路線、運具選擇更多，發揮效益。
陳俊宏表示，雲林縣跟澎湖縣應該會再遞交改版計畫，預計10月下旬會再安排一次審查。