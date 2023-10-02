巴西亞馬遜乾旱湖溫破39度　逾百淡水豚集體死亡

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這個研究機構表示，這種情況很不尋常，創紀錄的湖水溫度和亞馬遜地區發生歷史性乾旱可能是罪魁禍首。
這起悲劇將讓氣候科學家更加擔憂人類活動和極端乾旱為當地帶來的影響。
馬米拉瓦研究所在美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil）刊出的評論中說：「現在論斷這起極端事件的原因還為時過早，但根據我們專家的說法，這肯定與特費湖的乾旱期以及高溫有關，部分水域溫度超過攝氏39度。」
全球最大水道亞馬遜河（Amazon River）目前正處於旱季，一些河流動物也飽受破紀錄高溫所苦。
根據報導，研究人員和相關人士正試圖將倖存的亞馬遜河豚從郊區潟湖和池塘轉移到水溫較低的河流主幹，但因該地區地處偏遠，要採取行動並不容易。
馬米拉瓦研究所的研究人員庫艾留（Andre Coelho）說：「要將這些河豚轉移到其他河流並不那麼安全，因為在野放動物前，檢驗牠們是否帶有毒素或病毒非常重要。」
亞馬遜地區的乾旱也對經濟造成衝擊。
據報道，亞馬遜州59個城市的河流水位低於平均值，阻礙了運輸和捕魚活動。
報導說，當局預估未來幾週將出現更嚴重的乾旱，屆時恐導致更多亞馬遜河豚死亡。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1121002