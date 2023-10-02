台股早盤漲逾170點！AI伺服器再飆漲 緯穎、緯創與廣達吃香
美股上週五（29日）四大指數漲跌互見，而美國政府關門危機暫時解除，台北股市中秋節後今（2）日開漲，早盤漲逾170點，來到16524點，漲幅1%。權值王台積電領漲，早盤漲10元，來到532元，漲幅1.5%以上。而今日盤面焦點為AI概念股，其中伺服器表現最強，緯穎漲6%，緯創漲約4%、廣達漲3%多，英業達與技嘉漲2.5%左右，車用電子與IC設計也表現亮眼。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數29日下跌158.84點，或0.47%，收33507.5點；那斯達克指數上漲18.05點，或0.14%，收13219.32點；標普500指數下跌11.65點，或0.27%，收4288.05點；費城半導體指數上漲13.30點，或0.39%，收3434.29點。美國政府原本10月1日面臨關門危機，但眾議院、參議院接連通過臨時法案，暫時避免聯邦政府停擺。
台北股市今日開高，早盤一度漲170點，來到16524點，漲幅1%。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲10元，來到532元，漲幅1.5%以上。同樣為晶圓代工的聯電漲0.8%，世界先進漲0.8%。而台積電設備商、概念股表現強勁，如台耀與萬潤漲逾6%，中砂與公準漲4%。
其他重要電子股，如聯發科漲1.7%，來到747元。南亞科漲2.7%，國巨與日月光漲1%以上。不過，大立光弱勢走跌，跌幅0.7%。而AI概念股強勁走揚，緯穎漲6%、緯創漲約4%、廣達漲3%多，英業達與技嘉漲2.5%左右。IC設計表現也不俗，晶豪科漲6%，創意、智原、合邦、力旺、揚智漲2到3%。車用電子同樣強強滾，敬鵬、健鼎漲7%，耀華、神達、鼎天、欣興、台達電漲3到5%。