美元高點回落、台股走揚 新台幣早盤止貶回升見32.231元
美元指數自高點回落，加上台股走揚，新台幣兌美元今（2）日早盤也止貶回升，只是升幅有限，目前最高來到32.231元，升值3.7分，目前在32.249元震盪整理。
記者顏真真／台北報導
美國8月個人消費開支（PCE）物價指數按月上升0.4%，略低於市場預期，按年上升3.5%，核心指數則上升0.1%，小於預期，以年增率來看，核心PCE年增3.9%符合預期，月升幅為2020年以來最小，美債殖利率也從高點回落，美元指數上周五亦一度跌破106。不過，隨著美國政府關門危機暫時解除，美元指數又站回106之上，目前來到106.24附近震盪。
在美元指數從高點回落之下，日圓也一度回升至148.51兌1美元，但隨著美元又站回106，日圓今日早盤又回貶至148.73附近，而韓元及人民幣仍未開市，離岸人民幣兌美元也一度回升至7.28價位，目前則又回貶來到7.3078附近 。
至於新台幣兌美元在中秋連假過後，今日早盤也出現止貶補升，以32.235元、升值3.3分開，在台股走揚之下，新台幣進一步來到32.231元，升值3.7分，但隨著美元再轉強，新台幣升幅有限，目前在32.249元震盪整理。