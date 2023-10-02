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不滿中華民國不見了！馬英九宣布不出席國慶　怒轟：國名何時改了

▲前總統馬英九宣布不出席國慶。（圖／資料照）
▲前總統馬英九宣布不出席國慶。（圖／資料照）

記者林怡昕／台北報導

雙十國慶即將登場，不過，由於國慶日主視覺「Taiwan National Day」中未見中華民國四字，遭外界質疑蔡政府有意淡化中華民國。對此，前總統馬英九今（2）日也對此表達不滿，宣布拒絕出席今年10月10日的國慶大會，他認為，若再出席「台灣國慶日」典禮，形同為這樣繞彎、偷渡的「台獨」路線背書。

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馬英九指出，過去40年來，不論在政府擔任公職，或卸任總統後在民間工作，他每年都參加國慶大會，從未間斷，因為熱愛中華民國，熱愛臺灣這個家園，全心支持中華民國憲法為我們家園帶來的和平與穩定，直呼「我以參加中華民國國慶大會為榮」。

馬英九說，從前年開始，蔡英文政府將雙十國慶日的英文名稱，改成「Taiwan National Day」，翻譯成中文，就是「台灣國慶日」，讓他質疑「我們的國名，什麼時候從『中華民國』改為『台灣』了？」

「中華民國不見了」馬英九指出，蔡英文政府刻意把「台灣」變成國家的名稱，將中華民國的國慶日變成「台灣國」的國慶日，這是不折不扣的「台獨」路線，這樣的做法，既不遵守中華民國憲法，違反了蔡英文總統2016年和2020年兩度宣誓就職時，對全國人民做出「遵守憲法」的承諾，更危害台海安全，對國人來說，是極其不利、不負責任的做法。

馬英九說，過去政府從未使用「Taiwan National Day」這個英文名稱，憲法和政府文書都沒有變更國名，國慶大會就應該要繼續使用「中華民國國慶日」（Republic of China National Day）才對，使用「台灣國慶日」，除了偷渡台獨，有任何實質意義嗎？蔡英文總統在任內最後一次的國慶大會，依然做出傷害中華民國的事，讓人非常痛心。

馬英九也說，他去年曾公開呼籲蔡英文總統與籌辦國慶大會的立法院游錫堃院長，不要再以「Taiwan National Day」（台灣國慶日）作為國慶的英文名稱，感嘆「可惜他們置若罔聞，今年依然故我」。

馬英九認為，若再出席「台灣國慶日」典禮，形同為這樣繞彎、偷渡的「台獨」路線背書，坐視民進黨政府危害台灣安全、傷害中華民國，因此決定拒絕出席今年的國慶大會，「我要告訴國人與世界，為了台灣的安全，子孫的福祉，我們不能再沉默，必須堅定和『台獨』路線切割，堅決反對台獨」。

馬英九再呼籲，每一位熱愛中華民國、在意台灣安全的朋友，要拒絕這樣錯誤的「台獨」路線，要用選票，在明年一月的總統選舉，下架這個違反中華民國憲法、無視台灣人民安全的政府，重新贏回中華民國，讓明年十月，一起在總統府前，慶祝「中華民國」國慶。


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