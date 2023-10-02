▲全心奉獻家庭卻忽視乳房警訊　腫瘤刺穿皮膚靠「它」成功對抗癌症

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花蓮地幅狹長 不利診斷與就醫增乳癌嚴重度根據台灣110年死因統計，乳癌死亡率在女性癌症中僅次於肺癌，位居第二，且死亡年齡中位數僅63歲，也明顯低於其他癌症。張群明說，早期診斷乳癌是最重要的治療手段，第零期和第一期病人的5年存活率都超過9成5，第二期病人的5年存活率也接近9成，意即早期乳癌的存活率非常高。若能早期診斷、接受治療，就會扭轉乳癌奪命的頹勢。
張群明觀察，花蓮因地幅狹長、醫療主要資源集中在北花蓮，若南花蓮部落的女性要就醫，得要換乘公車、火車，來回時間動輒5、6個小時，形成檢查、就醫的阻礙；另一方面，女性也多為家計付出、又要擔心影響工作和收入，就算發現身體有異狀，也因重重阻礙而選擇自我安慰或逃避。
荷爾蒙陽性晚期轉移 口服標靶藥治療免去化療苦「很多女性朋友聽到罹癌，第一時間都很慌張，不知道怎麼辦」張群明說，現在乳癌治療的藥物很多，最重要的是知道乳癌的型態，包含荷爾蒙陽性、HER2陽性或三陰性乳癌等，分別對應不同的治療方式，且治療選擇很多，只要和醫師好好溝通、配合治療就有希望。
張群明表示，目前台灣乳癌病人有約7成都是荷爾蒙陽性、HER2陰性的早期病人。通常會建議先開刀，依據腫瘤狀況或可保留乳房或進行乳房重建，病人不用擔心術後外觀。之後再接續放射線和抗荷爾蒙藥物治療，降低日後復發風險。
但有一些荷爾蒙陽性病人初診斷時就已經晚期轉移或復發，張群明說，這類病人以往必須化療、忍受辛苦的副作用，生活品質也會降低；但現在能以標靶藥物CDK4/6抑制劑治療，此為口服藥物方便劑型，而且健保也給付2年的時間，副作用也方便處理，病人在治療階段能好好過生活、穩定工作、照顧家庭。
花慈乳醫中心 看診檢查看報告一天搞定為了減輕花蓮女性乳房檢查、就醫治療的負擔，花蓮衛生局定期提供乳癌攝影檢查，把檢查車開進偏鄉，降低民眾篩檢的障礙。而花蓮慈濟也成立乳房醫學中心，提供一站式服務，病人看診、排檢查、看報告，本來要來3、4趟才能搞定，現在一天就能處理完。若當天看完報告沒問題，就皆大歡喜；若還需要切片，也可當天完成，盡量縮短流程，讓病人就醫更順暢。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59424
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