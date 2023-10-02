中颱小犬恐登陸南台灣！明海陸警齊發 有望放「颱風假」縣市出爐
中度颱風小犬（KOINU）來勢洶洶，和前幾日相比，路徑大幅北修，可能會在週三至週四（10月4日至10月5日）間登陸南台灣，中央氣象署預報員劉沛騰指出，預估會在明（3）日清晨至上午，針對小犬颱風發海上警報，陸上警報則可能在明日傍晚左右發布，至於颱風假部分，花蓮、台東，明日颱風假機率較高，此外，宜蘭、屏東、雙北等在週三至週四雨勢也不小，實際情況仍要等風雨預估後，由各縣市政府判定。
記者張志浩/綜合報導
氣象達人、天氣風險公司總經理彭啟明指出，小犬颱風今明兩天持續往西北西至西北方向移動，週三起轉偏西移動，轉向點較先前預報晚，因此路徑向北修正，中心可能在週四通過恆春半島，週五至週六（10月6日至10月7日）於逐漸向西遠離。最快可能在週一深夜至週二凌晨發布巴士海峽及東南部海上颱風警報。週二下午至傍晚發布臺東及恆春半島陸上颱風警報，週五晚間解除陸警、週六解除海警。
劉沛騰說明，明日受小犬颱風外圍環流影響，基隆北海岸、東北部及大台北轉為有短暫陣雨，東北部山區有局部大雨發生的機率，北部、東部、東南部也將轉為有局部短暫陣雨，其它地區為多雲到晴；週三至週四，基隆北海岸、東半部、大台北及恆春半島有局部大雨或豪雨，尤其東部、東南部山區有局部豪雨等級以上降雨發生機率，北部、南部及中部有局部短暫陣雨，其它地區也有零星短暫陣雨。
至於颱風假部分，劉沛騰提及，在小犬颱風發布警報後，主要還是要以「風雨預估」為颱風假做判定，現階段看來，小犬暴風圈可能會先涵蓋到花蓮、台東，這2個縣市預估是風雨勢最大的縣市，不過小犬的路徑還是有些修正空間，無論往南或往北一點，影響都會有所不同，請民眾持續關注最新颱風動態。