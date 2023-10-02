李亦伸專欄／3X3籃球！亞運中華男籃奪金記事

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獎牌主義至上，還有世界數一數二高額奪牌獎金的台灣，非常適合發展這種很熱門，卻還是偏冷門，同時比較容易奪冠項目。
全世界一線籃球國家普遍都還沒有很重視3X3籃球發展，街頭3X3籃球「半職業」發展最久的日本，3X3俱樂部林立，兼具籃球競技、個人表演、音樂娛樂饗宴，同樣還沒有很熱衷國際籃總推動的3X3籃球。
那種情況很像傳統足球和5人制足球，各有聚焦。短小精悍、節奏超快、攻防回合數更多、比賽變數難以預期，這就是3X3籃球更街頭、更貼近生活、更有特殊迷人味道的好玩之處。
亞運男籃3X3籃球中華隊成功奪金，最最重要因素是「選材+組成」。中華男籃四名成員是192公分林信寬、汪哲宇，191公分江均，188公分余祥平，四名鋒線球員，都能持球、都有外線、更能突破單打，身高對位都不吃虧，不易被形成大打小或小吃大「錯位」，這是3on3籃球組隊最重要「球技全能+速度身材」並重基礎。
除了選材和組成，3X3打法和節奏、戰術執行重點，跟傳統籃球也有很大不同，3X3節奏更快、攻防轉換更多、開後門更多、場上空間更大，因此從最基本擋拆、再反擋，利用多次傳球開後門和外線跳投，幾乎就是戰術主流。
低位背框，已經是3X3籃球戰術打法中最後破解之道，作用有，但單調、乏味，並不是戰術主流。
3X3之所以精采好看，關鍵還是在節奏超快、攻防轉換更多，比賽完全不會拖泥帶水，也不會有無謂戰術犯規，場上局面變化多端，個人能力可以無限發揮、串連，左右比賽戰情。
過去這些年我播過很多台灣街頭籃球3X3，最多曾經半天播超過15場比賽，播到天昏地暗，也真正看見台灣民間街頭籃球高手，奇人異士，人才輩出，煞是精采。
只是這些街頭籃球3X3民間高手都沒有機會和能力取代國家隊組訓，通常國際正式3X3比賽都是中華籃協直接組隊、報名、參賽，男女國手都是職業或SBL、大專一線球員，民間街球高手完全沒有機會挑戰國家隊進而取得參賽資格。
歐洲3X3籃球發展、打法是世界3X3籃球最經典，對方進球後一次傳球、馬上攻防轉換、外線投射，再透過二次、三次傳球，從弱邊跳投攻擊的打法，如臻化境，速度和節奏快到讓人目不暇給。
歐洲3X3籃球那種超快攻防節奏轉換和流暢戰術搭配、跑動、傳切，不是直搗籃下就是外線跳投得手，每次攻防經常前後花不到5秒就各完成一次進攻，這也3X3比賽更精采、更刺激精華。
未來3X3籃球還能發展出更火、更熱、更流行趨勢，這是可以預見。比賽門檻不高，融入街頭籃球文化，民間高手、職業高手、學生高手、業餘高手都能參與競爭，樂趣無窮，極具挑戰性。
獎牌主義+英雄主義的台灣，很適合發展這種看似冷門，但卻很熱門的3X3籃球，奪牌更容易，競爭還沒有那麼誇張，更重要的是比賽「變數特多」，190-195公分全能鋒線，能控會切擅投，只要戰術搭配靈活，未來都有無限可能。
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