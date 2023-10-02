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腦震盪、脊椎發炎痛到睡不好！　微電流治療少走冤枉路

▲腦震盪、脊椎發炎痛到睡不好！　微電流治療少走冤枉路
▲腦震盪、脊椎發炎痛到睡不好！　微電流治療少走冤枉路

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】不少國人苦於腦震盪、睡眠壓力、脊椎發炎等問題，面對復健長路，除了恆心與毅力，使用合適的輔具與治療也相當重要。台灣輔助醫學醫學會理事長陳韜名說明，輔助醫學提供民眾更多元的幫助，頻率共振微電流治療就是一個成功的案例，且已經取得衛署字號。中國醫藥大學附設醫院神經外科醫師蕭奕翰也表示：「藥是雙面刃，而微電流治療可以不吃藥改善病痛，且沒有副作用。」

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僅電療千分之一電量　安全緩解疼痛

頻率共振微電流治療（FSM，簡稱微電流）是透過一般電療的千分之一電量，安全協助患者緩解疼痛，利用頻率共振的精準特性，由醫師依照不同個案情況，使用不同的頻率治療。

蕭奕翰醫師表示，醫學上對於腦震盪的定義為：撞到之後失去短期記憶、出現神經學症狀如頭暈、頭痛、噁心想吐、想睡、在電腦斷層上不能有出血（若有出血則判定為腦出血）。以往醫師只能開藥給病患回去吃，讓他們多休息，但恢復時間因人而異，有些病人過了一週還是頭昏腦脹。對於腦部受到撞擊失去原有頻率，微電流治療可以幫助恢復，許多病人第一次治療後，可減輕一半或三分之一症狀。　

中國醫藥大學附設醫院中醫部主治醫師張哲彬表示，過去透過針灸，可幫助患者改善骨骼肌肉問題；但來自結構裡的問題，例如神經、脊髓發炎等等，可使用微電流安全修復人體損傷。院內引進微電流治療以來，已超過400人使用，適應症包括：腦震盪、情緒與睡眠問題、脊椎疾病導致的發炎、四肢麻痛、開刀疤痕、臟器沾黏、亞急性病症，也就是非緊急需要開刀的症狀，「可以不讓患者走更多冤枉路，更快脫離病痛。」

陳韜名醫師表示，站在輔助醫學角度，希望能從各種有科學驗證、台灣認證，且無副作用的療法，讓民眾活的更健康，「輔助醫學提供民眾更多元的幫助，頻率共振微電流治療就是一個成功的案例，且已經取得衛署字號。」

台灣輔助醫學醫學會秘書長留名仁也說明，從疼痛醫學的角度來看，微電流治療是透過一定週波率的電流來修復神經系統。神經附著在筋膜上，神經發炎，筋膜就會發炎，產生的組織液就會導致組織沾黏，藉由微電流治療可以讓療效達到2倍以上。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59449

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