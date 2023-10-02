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小犬颱風來勢洶洶！專家估「中心登陸地點」　半個台灣躲不過大雨

▲氣象專家指出，以目前中央氣象局預估路徑來看，小犬颱風有很高機率在週三至週四，登陸「屏東牡丹鄉」至「台東大武鄉」之間。（圖／翻攝中央氣象署官網）
▲氣象專家指出，以目前中央氣象局預估路徑來看，小犬颱風有很高機率在週三至週四，登陸「屏東牡丹鄉」至「台東大武鄉」之間。（圖／翻攝中央氣象署官網）

記者張志浩/綜合報導

小犬颱風（KOINU）目前已是中颱，且強度持續增強中，以目前中央氣象局預估路徑來看，有很高機率在週三至週四（10月4日至10月5日）登陸南台灣，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，在小犬颱風路徑北修後，中心登陸地點以「屏東牡丹鄉」至「台東大武鄉」之間的機率最高，預估將與最劇烈的地點會落在宜花交界、花東、恆春半島，大台北地區也會受外圍環流有較明顯雨勢。

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賈新興提及，受到北方高壓阻擋的影響，小犬颱風移動趨勢偏西行的機率較高，因此各國預測整體路徑略往北修，現階段來看，小犬颱風中心預估「週三日晚上10點至週四凌晨2點前」有登陸臺東大武鄉至屏東牡丹鄉之間的機率。 因此明（3）日凌晨就有發布海警的機率、下午2點則有發布陸警的機率，警報發布的情況以及降雨熱區視颱風路徑而定。

▲小犬颱風週三至週四最靠近台灣，整個東半部、恆春半島、大台北都是降雨熱區。（圖／中央氣象署提供）
▲小犬颱風週三至週四最靠近台灣，整個東半部、恆春半島、大台北都是降雨熱區。（圖／中央氣象署提供）
小犬颱風實際的天氣影響部分，賈新興說明，明日受東北季風及颱風外圍影響，新竹以北和宜花有局部短暫雨，中彰雲嘉沿海及澎湖有較強陣風。週三至週四受小犬颱風影響最劇，週三苗栗以南、澎湖及花東沿海有強陣風，新竹以北及宜花東有陣雨，高屏也有局部短暫陣雨，其中宜花交界、花東及恆春半島要留意局部豪雨或大豪雨降雨發生的機率；週四新竹以北及宜花東有陣雨，彰化以南也有局部短暫陣雨。

週五（10月6日）花東、高屏有局部短暫陣雨，午後新北以南有局部短暫陣雨。國慶連假部分，週六（10月7日）基隆北海岸至東北角有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨，下週日（10月８日）桃園以北、宜蘭及恆春半島有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。

下週一（10月9日）宜花有局部短暫雨，午後新竹以南有局部短暫陣雨，特別要注意的是，下週日至下週一，東北角至宜蘭要留意較大雨勢發生的機率。下週二（10月10日）台中宜蘭交界及花東有零星短暫雨，下週三（10月11日）花東仍有零星短暫雨，午後台中以北、宜花及南部山區有零星短暫雨。

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