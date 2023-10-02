獨／日本壽司郎「螢幕迴轉壽司」不是防屁孩！台灣證實引進計劃曝
今年初日本知名迴轉壽司連鎖店「壽司郎スシロー」發生高中生惡作劇，脫序拍攝屁孩舔醬油的惡搞影片，掀起軒然大波，不只導致業者形象重創，更影響股價一夕慘跌。如今被不少人發現已在當地啟用「電子郎デジロー」螢幕迴轉壽司，但《NOWnews今日新聞》記者求證官方，揭秘此舉創新「不是防屁孩」，並證實台灣暫無引進計劃，但「不排除未來可能性」。
記者蕭涵云/台北報導
日本迴轉壽司因數度發生消費者衛生習慣不佳，導致用餐品質疑慮等問題，不少連鎖業者嘗試採用「數位虛擬化」螢幕迴轉壽司，以電子螢幕跑馬燈方式，並結合菜單與點餐系統，連日本電視台也爭相報導。
而深受「屁孩惡搞」之苦的日本壽司郎，今年10月將迎來創立40週年，也於9月正式啟用全新開發的「電子郎」系統，台灣官方證實，「為了讓顧客能更開心且安心地享用壽司，融合數位視覺與迴轉鏈，導入全新數位化的『デジロー』。於各座席裡安裝了大型數位螢幕，除了可搜尋菜色、點單及菜色介紹，小遊戲讓用餐時間也更有樂趣。」
可見日本壽司郎在座位區放上1.5m的巨型電子螢幕，消費者可藉由觸控面板滑選菜單，並能同時接受2人點餐，被視為「防止屁孩迷惑行為」的有效利器；其中還能穿插動畫遊戲播放，用餐途中還會有小問答互動，連日本消費者受訪時也感到非常有趣。
事實上，台灣壽司郎更透露「此構想始於2022年」，等於間接證實並非因「屁孩惡搞事件」才開發；日方更將全新系統定位為「次世代型スシロー店舖」，選在品牌創始地的大阪首發，「電子郎デジロー」系統於9月21日初見於大阪「壽司郎江坂店」、9月28日導入東京「壽司郎新宿西口店」，並預定10月將在愛知縣的「天白焼山店」展開。
而台灣壽司郎也同時證實，「台灣目前尚未有引進計畫」，日本壽司郎才剛啟用，但「不排除未來可能性」，有興趣的國人可能要再等等了；或許可於近期前往日本觀光旅遊時，造訪上述店家體驗看看。
其實早在今年中，日本連鎖迴轉壽司業者「はま寿司（HAMA壽司）」，已先開啟電子螢幕點餐系統，讓虛擬迴轉壽司成真，獲不少網友好評。不過該系統的尺寸規模及互動性，與日本壽司郎如今曝光的版本相比較為迷你與簡便。