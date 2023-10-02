國民黨「臉綠了」！藍白合比民調　逾44%民眾贊同「輸得退選」

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獲悉柯文哲的態度後，國民黨主席朱立倫極力緩頰，堅稱國民黨不會放話，強調「放話絕對不是來自國民黨」。
不過，在中秋節當天出現轉折，柯文哲競選辦公室發言人陳智菡亮出民眾黨的藍白合底牌，表示為使國家體制正常化，民眾黨主張用具有公信力的第三方民調，推出在野推出最強人選，輸的退選，真正達成政黨輪替目標。未料，有媒體報導稱，國民黨高層再度撂話，不僅強調侯友宜不可能退選，更說要比民調的話，就從立委選舉開始比，；此話一出讓1日一早準備啟程訪美的柯文哲反嗆「我每一區提一個看他會掉多少」，雙方再度擦槍走火。
對於藍白合議題近來逐漸加溫，Newtalk今日發佈最新總統大選民調，問及民眾「請問您支不支持【藍白合】由民調來決定最強人選之後，輸的要退選？」，結果顯示，有44.44%的民眾表示支持，17.19%反對，另有38.37%無意見。
值得注意的是，若攤開交叉分析細項，可看出在三腳督中支持柯文哲的民眾，有高達65.1%表示支持比民調，輸的退選，反對的僅有12.54%；另一方面，準備接招的侯友宜，其支持者的意向又是如何？結果顯示，竟也有高達60.26%的侯友宜支持者表示支持，僅有24.83%反對。
由上述結果可看出，在野陣營不論是柯或侯的支持者，仍希望最終能整合出一人代表參選，這對本次Newtalk新聞網站民調落後的侯友宜以及強調不會退選的國民黨來說，似乎不能滿足支持者的期待，是否會影響侯友宜以及國民黨接下來的民意支持走向，值得觀察。
此次民調，由Newtalk新聞網站透過手機於9月30日中午至10月1日中午隨機發送簡訊，邀請回答線上問卷；每一通簡訊都有獨立網址，避免遭到灌票或濫用；共成功回收1151份有效問卷，在95%信心水準下，抽樣正負誤差值正負2.95%。為避免誘導，Newtalk新聞網站民調對於主要候選人順序都以隨機方式呈現，並就性別、年齡、地區、教育程度分別加權，以符合整體母數。經費來源為Newtalk新聞網站。
2024總統大選，Newtalk新聞網將於大選前，每個月1日與15日進行民調；透過定期且精準的民調趨勢，來分析各個新聞時事議題對於民調產生的影響。
並於2024/1/12當天進行大選前一日民調，且將於1/13號投票截止時馬上公佈民調結果，來與開票結果比對民調的精準度。歡迎各位讀者關注與比對。
（民調完整數據請看本網址：https://newtalk.tw/poll/28972）
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