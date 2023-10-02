▲南山人壽致力推廣失智友善　啟動社會公益「善循環」

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南山人壽致力推廣失智友善，董事長尹崇堯(左二)、總經理范文偉也會安排時間，參與南山人壽慈善基金會的「原鄉關懷列車」活動，透過趣味化的闖關遊戲，與民眾互動，幫助長輩促進大腦健康及延緩失智退化的可能。（圖/南山人壽提供）
「那時候，我是一個人推兩個輪椅在醫院…」2021年底，由天主教失智老人基金會耗時一年多所製作的《有你相伴的旅程》紀錄片中，60歲的主角岳朝霖在一夕間陷入母親、繼父雙雙失智的困境，面對排山倒海而來的照護壓力時，一度手足無措。
當時的他，在南山人壽擔任保險業務員，因為有職場夥伴的支持，有時就直接帶著患有失智症的母親到辦公室，請同事們幫忙照看著，辛苦地撐了好一段日子，直到接觸到該基金會，上了相關失智照護相關課程，才逐漸找到方向，開始懂得運用一些資源，也終於讓那時幾乎身心俱疲的岳朝霖，漸漸安定下來。
圖說：南山人壽董事長尹崇堯。（圖/南山人壽提供）
「保險本質上，其實是公益服務業。」南山人壽董事長尹崇堯指出，全球都面臨著高齡化、少子化的衝擊，保險業不僅提供國人風險保障，更肩負「公益服務」的使命。因此，也早在2014年，便開始推廣長照關懷理念，呼籲社會大眾關注高齡化社會之下，伴隨而來的失智照護困境，透過一系列的失智友善行動方案，期待拋磚引玉，讓更多人重視並投入失智、長照關懷行列，為社會盡一份力。
南山人壽總經理范文偉。（圖/南山人壽提供）
「失智，不是一個人的事，也不只是一個家庭的事，受高昂的醫療費用和照護成本衝擊的，是整個社會！」南山人壽總經理范文偉也分享，自己過去曾陪伴失智親人走到人生終點，因此，對於失智症患者在逐漸失能的過程中所面臨的驚恐情緒，以及照護者的煎熬、無助，都有很深刻的理解、同理。
在南山人壽六十周年的時刻，南山人壽落實「以人為本」核心價值，響應政府「2025打造失智友善台灣」政策，透過舉辦多項社會參與、永續活動，持續深耕失智症相關識能的提升行動。
金管會日前公布長期照顧保險投保概況統計資料顯示，截至2022年底，全台2300萬人口中，長照險有效契約僅96.3萬件，占全國人口之投保率為4.08％，相當於每25人僅1人有長照險。這樣的長照險滲透率，不只政府感到憂心，保險業普遍也開始認知到，推廣相關保障風險觀念、讓大眾認識相關疾病的使命，迫在眉睫。
因此，南山人壽積極行動，從企業本身做起，逐步引領內外勤員工認識失智症，並鼓勵員工受訓完成失智友善天使認證、投入社區服務，從2023年初開始，有超過兩萬三千名內勤員工、外勤業務員陸續完成「失智友善天使課程」認證培訓，全台109間的通訊處獲得「失智友善組織」認證，有效串連失智友善力量與各項資源，更引起廣大迴響，並啟動更多正向循環。
尹崇堯分享道，南山人壽長期致力於推動企業永續經營，以「用心付出，行動守護」（H.E.A.R.T.）為永續策略主軸，從「健康促進（Health）、地球守護（Earth）、關懷行動（Action for Good）、信賴承諾（Reliability）、人才賦能（Talent）」出發，擴大社會影響力，在追求企業穩健經營成長之際，也重視環境、社會永續發展，未來，南山人壽將不只持續關懷失智相關議題，也將持續了解社會各角落的需要，真正落實社會公益。
文後連結：推動失智友善 南山長照專區從早期預防到後期陪伴
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