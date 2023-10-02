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純豆漿不補鈣！一圖看懂8大高鈣食物

▲純豆漿不補鈣！一圖看懂8大高鈣食物
▲純豆漿不補鈣！一圖看懂8大高鈣食物

每日健康-每日都做得到的健康

補充鈣質有助於骨骼變硬、骨質密度變好，避免跌倒骨折風險。對此，來自營養師團隊「好食課」的楊婷貽營養師表示，不同年齡層的每日鈣質攝取量不同，除了喝牛奶補鈣之外，也可攝取8種富含鈣質的食物。

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▲ 楊婷貽營養師表示，純豆漿其實十分不補鈣。（示意圖／Shutterstock）

楊婷貽在臉書專頁《好食課》發文提到，根據國健署「國人膳食營養素參考攝取量」第八版的建議，國小1～3年級（7～9歲）每日建議吃足800毫克鈣質；國小4～6年級（10～12歲）每日建議吃足1000毫克鈣質；國/高中生（13～18歲）每日建議吃足1200毫克鈣質；成年人/長者（19歲以上）則每日建議吃足1000毫克鈣質。

楊婷貽強調，市售290毫升的紙盒鮮奶含有約300毫克的鈣，等於10杯約2.5公升的「豆漿」，也就是一個8人份電鍋的量，意味著純豆漿其實十分不補鈣。

圖／翻攝自 好食課 臉書
圖／翻攝自 好食課 臉書
楊婷貽指出，若想要以其他高鈣食物來代替喝牛奶，不妨攝取1/2盒約190克的「傳統豆腐（板豆腐）」；1片半約45克的「小方豆乾」；1碗200克的「紅莧菜」；1碗半約300克的「地瓜葉」；1又2/3湯匙約20克的「芝麻」；2片半約50克的「起司」；3湯匙約15克的「小魚乾」或3湯匙約30克的「蝦米」來幫助補鈣。

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AI倪珍報新聞