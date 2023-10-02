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小犬颱風開眼了！衝向台灣將達「巔峰強度」　各地風雨時程一次看

▲小犬颱風增強速度快，目前已長出颱風眼，氣象署表示，週三至週四（10月4日至10月5日）小犬最靠近台灣，且有登陸可能，屆時強度預估會是「中颱上限」。（圖／翻攝中央氣象署官網）
▲小犬颱風增強速度快，目前已長出颱風眼，氣象署表示，週三至週四（10月4日至10月5日）小犬最靠近台灣，且有登陸可能，屆時強度預估會是「中颱上限」。（圖／翻攝中央氣象署官網）

記者張志浩/綜合報導

小犬颱風（KOINU）長出眼睛了！從生成之後，小犬颱風由於一直在較溫暖的海域發展，配合垂直風切減弱，其強度和暴風半徑不斷在增長，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，小犬颱風將在週三至週四（10月4日至10月5日）最靠近台灣，且有登陸可能，屆時強度預估會是「中颱上限」，成為強颱的機率不高，請民眾持續留意最新颱風動態。

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黃恩鴻提及，小犬颱風在今（2）日上午出現「颱風眼」，不過從衛星雲圖仍可觀察，小犬颱風的眼睛沒有很清晰，表示其中心眼牆還不夠扎實，外圍雲系也尚未完全整合，不過在靠近台灣的路上，海溫仍偏暖、垂直風切低，預計小犬颱風近中心最大風速可達每秒45公尺（強颱為每秒51公尺），暴風半徑會擴大到220公里，時間點則是在明（3）日清晨。

▲小犬颱風週三至週四最靠近台灣，整個東半部、恆春半島、大台北都是降雨熱區。（圖／中央氣象署提供）
▲小犬颱風週三至週四最靠近台灣，整個東半部、恆春半島、大台北都是降雨熱區。（圖／中央氣象署提供）
風雨影響部分，黃恩鴻指出，明日受小犬颱風外圍環流影響，基隆北海岸、東北部及大台北轉為有短暫陣雨，東北部山區有局部大雨發生的機率，北部、東部、東南部也將轉為有局部短暫陣雨，其它地區為多雲到晴；週三至週四，基隆北海岸、東半部、大台北及恆春半島有局部大雨或豪雨，尤其東部、東南部山區有局部豪雨等級以上降雨發生機率，北部、南部及中部有局部短暫陣雨，其它地區也有零星短暫陣雨。

據氣象署最新資料，中度颱風小犬今早8時位於鵝鑾鼻東南東方860公里的海面上，以每小時13公里速度，向西北轉西北西進行，中心附近最大風速每秒40公尺（每小時126公里），相當於12級風，瞬間最大陣風每秒45公尺（即每小時162公里），相當於14級風，7級風暴風半徑200公里，10級風暴風半徑80公里。

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