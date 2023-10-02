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亞運滑輪／中華隊奇蹟逆轉韓國！黃玉麟曝壓線細節：對手已在慶祝

▲杭州亞運男子速度輪滑場地賽3000公尺接力賽決賽，黃玉最後時刻壓線、以0.01秒逆轉韓國選手，為團隊摘下金牌。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲杭州亞運男子速度輪滑場地賽3000公尺接力賽決賽，黃玉最後時刻壓線、以0.01秒逆轉韓國選手，為團隊摘下金牌。（圖／特派記者葉政勳攝）

特派記者黃建霖/杭州報導

杭州亞運男子速度輪滑場地賽3000公尺接力賽決賽，陳彥成、趙祖政、黃玉霖，還有在預賽做出貢獻的柯福軒攜手合作，讓中華隊在最後時刻超過韓國，拿下第11金。賽後三人和教練也透露賽前戰術準備，並且利用了對手大意的心態，完成奇蹟逆轉。

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此役奪金的過程相當有戲劇性，倒數第二棒趙祖政衝刺交棒給黃玉霖時，我國還落後給韓國2、3個身位，最後一棒的韓國也緊緊卡住位置不給我國超車機會。但黃玉霖冷靜拉開兩人的距離，權力直線衝刺，最終以0.01秒之差擊敗對手奪金。

避免和韓國身體接觸　最後一棒黃玉霖冷靜拚直線衝刺

▲黃玉霖(圖片後者)為我國滑輪溜冰好手。（圖/派記者葉政勳攝）
▲黃玉霖(圖片後者)為我國滑輪溜冰好手。（圖/派記者葉政勳攝）
中華滑輪隊總教練吳炯助表示，賽前就多次模擬過今天的情況，有和黃玉霖說要避免身體接觸，利用彎道的離心力加速，「我和他說就是拚直線，不用去管對手，因為他們一定會卡，還好選手也夠冷靜。」

黃玉霖昨天因為爭議的推擠判定，而失去男子速度滑輪場地賽1000公尺爭先賽的成績，他賽後痛哭、直言很不甘心，今天賽後眼眶也紅紅的，不過卻是留下痛快的淚水。

「最後一個彎道我刻意的往上面的路線走，因為靠著彎道離心力會比他快。」黃玉霖說，他有看到韓國選手已經在做慶祝的動作，「因為只剩短短10公尺，對手鬆懈了，我想也沒想就直接做壓線的動作。因為他身體在我前面，所以我也不知道最後有沒有贏他。」

「昨天賽後就是回去看以前自己發的很多鼓勵文，希望能重拾心態。然後也有去模擬今天比賽的情況，但這樣的情況我想是想像不到的。」黃玉霖笑說自己賽後看到韓國選手披起國旗慶祝，都已經開始和隊友們道歉了，直到趙、陳兩人向他「比一］，才發現自己在最後一刻超車，為我國爭取到一面金牌。

陳彥成、趙祖政分工明確　為黃玉霖製造空間拿下中華隊第11金

▲杭州亞運男子速度輪滑場地賽3000公尺接力賽決賽，陳彥成、趙祖政、黃玉霖在最後0.01秒逆轉韓國，為中華隊摘下第11金，中間選手為黃玉霖。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲杭州亞運男子速度輪滑場地賽3000公尺接力賽決賽，陳彥成、趙祖政、黃玉霖在最後0.01秒逆轉韓國，為中華隊摘下第11金，中間選手為黃玉霖。（圖／特派記者葉政勳攝）
這次場地賽3000公尺接力賽決賽，三位選手都是從小競爭、合作到大，彼此十分熟悉，因此也了解當下自己的任務以及隊友的想法。陳彥成第一棒、趙祖政第二棒也都立下了汗馬功勞。

我的任務就是消耗對手。」陳彥成表示，一開始看到印度滑很快，自己也有和隊友們說，自己賽前就設定要發力、把空間製造出來，讓隊友們保留到最後一趟。

而銜接給黃玉霖、負責最後彎道處理的趙祖政則說，「韓國隊戰術保守，我方就是不做任何身體接觸，我要把彎道加速衝出來給玉霖。」

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