新加坡總人口成長至592萬人！「這種人」佔20% 疫後出現回流潮
隨著疫情趨於穩定，不僅各國積極推廣觀光業，也產生一波疫情後的「返鄉潮」。新加坡政府近期公佈數據顯示，星國的總人口增加至592萬人。然而，新加坡人口高齡化明顯加劇，年滿或超過65歲的公民達近20％。
國際中心賴正琳／綜合報導
新加坡總理公署（Prime Minister's Office）「國家人口及人才署」在9月29日發佈的《2023年人口簡報》顯示，截至今年6月，新加坡的總人口達約592萬人，比去年同期多5%，新加坡的公民人數在疫情後增加1.6%，達到361萬人；永久居民人數則增加3.7%，達到54萬人。之所以會有人口數增加趨勢，專家分析跟國境放寬有關，造成旅居在外地的新加坡公民返鄉探親。
另外，非居民人口也大幅增加13.1%，達到177萬人，當中以建築、海事和加工業的工作準證持有者居多，因為這些產業的承包商聘請更多外籍勞工，來加速推進工程進度。
由於新加坡是高度開發國家，同樣面臨高齡化的危機，以及少子化的難題。新加坡居民整體生育率只有1.04，2022年全年出生的嬰兒只有30429個，比前一年少了4%，該國政府也為生育率問題傷透腦筋。不過根據CIA《世界概況》2023年預測的生育率，台灣的生育率是世界上的最後一名，比新加坡的少子化問題還要嚴重。