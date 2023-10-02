摩托起義！重機停滿國5石碇服務區　王國材發聲了

流感疫苗也要挑廠牌？傳學生不想公費打高端請假　薛瑞元回應了

▲衛福部長薛瑞元今（2）日出席公費流感疫苗開打記者會，會後接受媒體聯訪，呼籲家長不用太擔心流感疫苗廠牌問題。（圖／記者林志怡攝，2023.10.02）
▲衛福部長薛瑞元今（2）日出席公費流感疫苗開打記者會，會後接受媒體聯訪，呼籲家長不用太擔心流感疫苗廠牌問題。（圖／記者林志怡攝，2023.10.02）

記者林志怡／台北報導

第一階段公費流感疫苗今（2）日起也將開放接種，但傳出有家長不想讓孩子打到高端疫苗，寧可改以自費方式接種，或是讓孩子在到校接種當天請假。對此衛福部長薛瑞元表示，民眾不用特別去選疫苗，但若真想選廠牌，學校接種時的現場醫護也會給補種通知單，讓家長事後帶孩子去指定醫療院所接種。

我是廣告 請繼續往下閱讀
公費流感疫苗今（2023）年共提供4個廠牌，包括國光生技、賽諾菲、東洋輔流威適、高端疫苗等，除東洋是細胞型疫苗外，國光生技、賽諾菲、高端都是雞蛋型疫苗。

今天起開放的流感疫苗第一階段接種，優先接種對象除包括65歲以上長者、醫事及衛生防疫相關人員、國小、國高中（職）/五專一至三年級學生等，其中學生公費流感疫苗將在學校擇期進行到校接種接種。

然而，有家長因為先前新冠肺炎期間的疫苗爭議，不願意讓孩子接種高端廠牌的疫苗，但公費並不能挑廠牌，因此有家長考慮改以自費方式接種，或是在接種當天讓孩子請假。

對於流感疫苗第一階段開打、但部分家長對於廠牌存在疑慮一事，薛瑞元表示，家長不用特別去選什麼疫苗，4種流感公費疫苗都經過評估，符合疾管署要求，其效果、安全性都沒有疑慮，疫苗分配的原則是先到、先鋪貨，也希望民眾符合資格就來打，且流感疫苗副作用不大，民眾可以放心接種。

不過，薛瑞元說，如果家長真的想要選擇疫苗，小朋友在當次的到校施打時又不是想要的疫苗，醫護人員會給一張「補種通知單」，可事後到指定醫療院所選擇想打的疫苗，但接種時間上會有所落後，因此在這段時間仍存在疾病感染風險，家長可以自行評估。

至於未來是否會開放讓家長在填寫同意書時、就先幫學生選好疫苗廠牌，薛瑞元表示，實行的可能性不高，因為到校接種的疫苗是醫療院所帶過去的，不太可能特別帶不同廠牌的疫苗過去。

公費流感疫苗10月2日開打　竹縣加碼中小學教職員工免費接種

XBB.1.5、流感、肺鏈疫苗該怎麼打？　接種時程、條件、注意事項一次看！

第一階段公費流感疫苗10/2開打　張善政呼籲長輩儘早施打保障健康

6歲女童流感併發重症！發病後3天「多次抽搐」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞