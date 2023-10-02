生日派對成憾事　西班牙夜店火災至少13死

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警方說，火勢始自Fonda Milagros，隨著舞客匆忙逃離擁擠的舞池，大火延燒到鄰近夜店。
警方還說，夜店昨晚有一場生日派對；當地媒體提到，參加這場派對的一些家庭成員已命喪火場。
警方發言人塞拉（Diego Seral）表示，火勢從兩家夜店上方蔓延。目前還不清楚確切起火點何在。
火災發生後，警方列出15人失蹤名單。但塞拉說，這份名單尚未確定，其中可能包含已經找到的罹難者。
緊急救援單位於晚間10時過後不久表示：「穆西亞消防隊…接下來數小時將繼續確保大樓安全。不排除可能發現其他遺體。」
穆西亞市長巴列斯塔（Jose Ballesta）說，這場「極為嚴重」的火災大約發生在當地時間清晨6時，救援人員已從廢墟裡抬出13具遺體，由於建物有倒塌風險，搜索任務變得更加艱鉅。他也宣布全市哀悼3天。
官員提到，有4人因吸入濃煙接受治療，包括兩名分別為22歲和25歲的女子，和兩名年過四旬的男子。
西班牙國王說，他為「穆西亞悲劇性的一天」感到悲痛，並向救援團隊致謝；總理桑傑士（Pedro Sanchez）也聲援罹難者家屬。
當地餐飲旅宿協會表示，為了尊重罹難者，穆西亞市的酒吧和餐廳今天持續關閉。
這起事件據信是西班牙逾30年來最嚴重的夜店火災。1990年，西班牙東北部的薩拉戈沙（Zaragoza）夜店大火，奪走43條人命。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1121002