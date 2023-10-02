流感疫苗今開打！這「10種人」先來　65歲以上可同時接種新冠XBB

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北市衛生局指出，流感、新冠肺炎疫情在秋冬流行，兩者症狀又相似，都會有發燒及呼吸道症狀，尤其65歲以上長者及嬰幼兒屬高危險族群，更應儘速完成流感疫苗接種以增加保護力，而COVID-19 XBB疫苗也已開放65歲以上接種，呼籲長者可同時接種，降低呼吸道感染及併發症風險。
今年公費流感疫苗為四價疫苗，北市共採購73萬1290劑，接種對象分2階段實施：第一階段自今起，優先開放「醫事及衛生防疫相關人員」、「65歲以上長者」、「安養、養護、長期照顧(服務)等機構受照顧者及其所屬工作人員」、「6個月以上至國小入學前幼兒」、「孕婦」、「具有潛在疾病者，包括高風險慢性病人、BMI≧30者、罕見疾病患者及重大傷病患者」、「6個月內嬰兒之父母」、「幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員（保母）」、「國小、國中、高中、高職、五專一至三年級學生等」及「禽畜相關及動物防疫人員」等10類人員接種。
至於第2階段，將自今年11月1日起，開放50至64歲無高風險慢性病成人接種。
北市衛生局提醒，民眾前往接種疫苗，請記得攜帶健保卡及相關證明文件，例如孕婦健康手冊、兒童健康手冊、嬰兒出生證明等；流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗及COVID-19 XBB疫苗可同時施打，或間隔任何時間，接種後至少2週才能產生保護力，符合資格民眾請儘速完成接種。