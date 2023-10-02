近3個月新低！日圓換匯價見0.2188元 換5萬多賺2張迪士尼門票錢
美元指數自高點回落，日圓兌美元一度升破149價位，現在又貶回149.79附近，相較之下，新台幣兌美元今（2）日早盤出現補升行情，目前在32.25元震盪整理，日圓兌新台幣換匯價也創近3個月新低，台灣銀行日圓現鈔賣出價早盤最低來到0.2188元，若與半年前高點4月6日收盤價0.2358元相較，現在可以多換1萬6475日幣、折合新台幣約3604元，等於省下2張日本東京迪士尼門票錢。
記者顏真真／台北報導
美國8月個人消費支出（PCE）穩健增加，雖然整體通膨由於油價上漲而升溫，可是核心通膨率月升幅為2020年來最小，顯示潛在通膨壓力持續減緩，市場預期聯準會（Fed）11月再升息機率並未再升高，美元指數及美債殖利率一度自高點回落，美元指數更一度貶破106，但隨著美國政府關門危機暫解除，美元指數重新站回106之上。
日圓也因美元回落一度升破149，下探148.51兌1美元，但隨著美元再站回106之上，日圓目前又貶到149.79價位。相較之下，新台幣兌美元早盤出現補升行情，在日圓回貶及新台幣止貶回升之下，日圓兌新台幣換匯價也再探低，哈日族最在意的日圓現鈔換匯價，台銀賣出人買早盤來到0.2188元，也是今年7月6日以來新低價。
若以半個月前高點，即4月6日台銀日圓現鈔賣出價0.2358元來看，換新台幣5萬元，當時只能換到21萬2044元日圓現鈔，現在則可以換到22萬8519元日幣，等於多賺1萬6475日圓、折合新台幣約3604元，若以10月1日漲價的日本東京迪士尼門票來說，1日成人票最便宜7900日圓來看，等於可以省下2張日本東京迪士尼門票錢。