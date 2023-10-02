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最美繼母／徐若瑄為接送繼女考駕照！反駁惡名：女人何苦為難女人

▲48歲的徐若瑄有了親生兒子後，對2個繼女仍視如己出，非常疼愛她們。（圖／索尼提供）
▲48歲的徐若瑄有了親生兒子後，對2個繼女仍視如己出，非常疼愛她們。（圖／索尼提供）

記者江芷稜／綜合報導

「最美繼母」徐若瑄（Vivian）2014年嫁給新加坡富商李雲峰，當時對方已有2個女兒，正在進入青春期，她坦言起初不知如何為人母，只能在摸索中學習，將2位繼女視如己出，為了接送她們特地考駕照，經常舉辦家庭聚餐，一家四口睡在一起半年，會有睡前談心、晚安吻等儀式感，讓一家人快速培養感情，合影時就像姊妹般和諧，看著繼女寫給她的母親節卡片喊她一聲「V媽」，讓她非常感動，即使一度被外界誤會有了親生兒子就忽略繼女，她也只能默默感嘆「女人何苦為難女人」。

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▲▼徐若瑄《VIVILAND 巡迴演唱會》圓滿落幕。（圖／徐若瑄臉書）
▲徐若瑄婚後和先生、2名繼女同住，相處非常融洽。（圖／徐若瑄臉書）
徐若瑄與繼女們一家相處融洽，但2015年生下兒子Dalton，社群平台滿滿都是母子互動，一度讓她被冠上「壞後母」的封號，指責她忽略女兒，只會發自己親生兒子的照片，她特地解釋，因為女兒進入青春期、會開始注重自己的形象和隱私，所以發布有關女兒的照片，每一張都會尋求她們的同意，這是當母親該做的基本尊重。

徐若瑄說，大人的世界不能隨心所欲是因為有些事需考量、拿揑分寸並且替他人著想，她感嘆：「每一位母親都不容易，很多事也不一定是我們看到的表象而已，若不夠了解，請不要任意批判別人的人生，更何況，女人何苦為難女人」，語氣顯得非常無奈，她出面澄清後，很多網友都能體諒她當繼母的不容易，要徐若瑄少理酸民。

徐若瑄與李雲峰婚後不久，便傳出男方財務狀況吃緊。（圖：徐若瑄臉書）
▲徐若瑄與李雲峰感情要好，一家5口過得非常幸福。（圖：徐若瑄臉書）
其實她有了兒子Dalton後，和女兒們感情依然非常要好，經常在臉書分享幫繼女編頭髮、一起慶祝生日、母親節的合影，談到兩個女兒，她曾經感慨地說：「從她們喊我V媽的那一聲起，我已經視她們為一輩子的責任，我會分享很多我的人生經驗和做人的道理給她們聽。」這是徐若瑄寵愛繼女的表現。

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