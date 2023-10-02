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杭州亞運／黃玉霖初體驗先遭失格洗禮　接力賽靠他神來一腳奪金

▲杭州亞運男子速度輪滑場地賽3000公尺接力賽決賽，台灣選手趙祖政、黃玉霖、陳彥成、柯福軒摘下金牌。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲杭州亞運男子速度輪滑場地賽3000公尺接力賽決賽，台灣選手趙祖政、黃玉霖、陳彥成、柯福軒摘下金牌。（圖／特派記者葉政勳攝）

記者陳云茹/綜合報導

滑輪溜冰一直是台灣重要獎牌庫，上一屆雅加達亞運我國台灣滑輪溜冰代表隊一共進帳2金、1銅成績，本屆在杭州已經進帳了4金2銀1銅，成為「含金量」最高的項目。今日女子、男子滑輪溜冰中華代表隊先後在3000公尺接力賽奪金，男子接力賽大多時間中華隊屈居第二，最後一圈黃玉霖成為致勝功臣，最後衝刺時急起直追，並在衝線時伸長左腳，搶先一步壓線，以0.01秒之差逆襲韓國。

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▲黃玉霖(圖片後者)為我國滑輪溜冰好手。（圖/派記者葉政勳攝）
▲黃玉霖(圖片後者)為我國滑輪溜冰好手。（圖/派記者葉政勳攝）
黃玉霖是中華隊中短距離選手，專攻200公尺、500公尺及1000公尺項目，目前效力於屏東花豹溜冰隊。此次杭州亞運是他生涯首次登上亞運舞台。

他小時候為矯正骨盆移位開始溜冰，後逐漸「溜」上滑輪溜冰選手的道路，家人因為擔心競技運動危險性高，曾一度非常反對，父母甚至曾為他吵架，但他在2017台北世大運1000公尺爭先賽奪金，父母從屏東北上到場見證，讓他流下感動淚水。

▲杭州亞運男子速度輪滑場地賽1000公尺爭先賽，台灣選手黃玉霖。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲杭州亞運男子速度輪滑場地賽1000公尺爭先賽，台灣選手黃玉霖。（圖／特派記者葉政勳攝）
世大運風光奪金，但黃玉霖卻在2018年遭逢傷勢，亞錦賽國手選拔賽前一週訓練時不慎遭到隊友衝撞，撞導致膝蓋韌帶撕裂傷原已幾乎宣告下半年報銷，但他帶著傷痛，吞止痛藥參加選拔賽，奇蹟獲得參賽權，並在亞錦賽拿下1000公尺金牌，實屬不易。

2018年就希望能在杭州亞運為台灣爭光，但他在今年年初又遭逢傷勢，受腳踝傷勢所苦，甚至一度反問自己「為什麼要這麼拼？」但仍重振旗鼓，養傷、以賽代訓，並在歐洲職業賽和歐錦賽拿下1金3銀，為亞運暖身。

▲黃玉霖因為觸碰中國選手而被剝奪成績，賽後他淚流不止，也直呼：「很冤枉！」。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲黃玉霖因為觸碰中國選手而被剝奪成績，賽後他淚流不止，也直呼：「很冤枉！」。（圖／特派記者葉政勳攝）
帶著圓夢的心情站上亞運舞台，黃玉霖卻在1000公尺個人爭先賽，因推人而被判失格，賽後他喊冤表示自己絕非故意，而是受到後方選手碰撞、重心不穩才碰到前面的選手，並表示「能接受比賽現實面，但我真的不能接受被判罰這件事」遺憾淚灑採訪區。

▲杭州亞運滑輪溜冰男子接力賽，黃玉霖(圖左)在最後一圈奮力追趕，並在衝線時伸長左腳率先壓線，以0.01秒逆襲韓國。（圖/特派記者葉政勳攝）
▲杭州亞運滑輪溜冰男子接力賽，黃玉霖(圖左)在最後一圈奮力追趕，並在衝線時伸長左腳率先壓線，以0.01秒逆襲韓國。（圖/特派記者葉政勳攝）
今日在接力賽最後一圈，急起直追，並靠著奮力伸長的左腿，幫助中華隊以0.01秒之差逆襲韓國，讓衝線時高舉雙手提前慶祝的韓國隊落寞「銀恨」。不僅為自己討回一口氣，也幫助滑輪溜冰男團拿下此次首面金牌。

▲杭州亞運男子速度輪滑場地賽3000公尺接力賽決賽，陳彥成、趙祖政、黃玉霖在最後0.01秒逆轉韓國，為中華隊摘下第11金，也是男子代表隊的本屆首金，中間選手為黃玉霖。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲杭州亞運男子速度輪滑場地賽3000公尺接力賽決賽，陳彥成、趙祖政、黃玉霖在最後0.01秒逆轉韓國，為中華隊摘下第11金，也是男子代表隊的本屆首金，中間選手為黃玉霖。（圖／特派記者葉政勳攝）

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