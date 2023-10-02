颱風又要來了　陳其邁認為市長這工作最重要

高雄市長陳其邁今(2)日出席市議會第4屆第2次定期大會開幕時針對國民黨總統參選人侯友宜晚上要夜宿大旗美地區表示，在這一次的選舉也很少評論選舉相關的事務，不過候選人到地方拜廟、逛市場，這個也是選舉的正常活動，市長的工作就是要把市民照顧好，守護市民各項的安全，尤其現在颱風又要來了，把防颱工作做好是市長最重要的工作，不過來到高雄當然是歡迎。
記者郭凱杰／高雄報導
對於這次會開議，陳其邁認為，今年最主要是預算，尤其有很多經濟發展，還有很多延續性的市政建設，包括像台17線、翠華路擴寬，或者一些重大的交通建設，這個對於城市的發展都非常重要。
對於，俄烏戰爭跟中國的景氣受到有史以來最嚴重的衰退，連帶影響到整體的出口，陳其邁也希望在明年也能夠加強對於產業的扶植，希望協助產業不管是在創新或者是在尋求性的市場，來做他們後盾，全力讓投資環境能夠改善。
陳其邁也趁這次議會開議推銷即將在10/7-10/9舉行的左營萬年季，陳其邁指出，今年的萬年季除了有包括5.6公尺的巨型火獅，也有很多親子表演團體，火獅的活動在6分鐘就秒殺，預期這一次也結合周遭商圈也會非常熱鬧，歡迎大家能夠來高雄一起參與左營歷史悠久的萬年季，當然也有打擊樂團、火舞的表演等等各式各樣活動跟市集，應有盡有，離高鐵站也很方便，所以歡迎大家來參與左營的年度盛事。