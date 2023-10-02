蘋果澄清iPhone 15過熱非硬體問題　台積電不背黑鍋大漲10元

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其實先前就有不少半導體專家、分析師解析，問題應不是出在台積電晶片問題，因為台積電在製程技術、良率表現都備受肯定，3奈米已量產，理論上良率應該相當穩定，認為相關過熱問題應可透過更新軟體修正來解決。
如今蘋果官方日前發出聲明表示，在部分設定或是備份到新裝置的前幾天，由於後台活動增加導致iPhone運作溫度高於預期，在使用上或許會覺得手機變熱。同時，也在iOS 17中發現影響部分使用者的錯誤，將在軟體更新中解決，此外，第三方應用程式包含Instagram 、 Uber 和Asphalt 9等的系統更新，也有可能讓系統過載，蘋果表示，目前正和應用程式開發人員進行修復。
也就是說，蘋果澄清與硬體無關，主要是由於後台活動增加，iPhone 15 Pro機型在安裝或恢復設備後的前幾天，第三方App更新將使系統超載導致過熱，這是新款 iPhone的正常情況，只是暫時的，將透過iOS 17更新解決，且不會為解決過熱問題而降低晶片的性能。
而今日台積電股價大反彈，盤中飆漲10元，來到533元，漲幅近2%，也帶動台股早盤大漲約230點，來到16575點，漲幅1.2%。另外，台積電設備概念股，包括萬潤盤中飆漲停，台耀、辛耘、朋億漲6到8%多，映泰漲4%。