▲「輔具體驗營」助患者輔具使用無障礙　不再行動不便受限家中無法出門

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了解輔具正確使用方法 助病友解決行動困難腦中風、脊髓損傷、腦傷、多發性硬化症、帕金森氏症、小腦萎縮症等神經復健疾病的病友，常因發病而需要求診、就醫，此外許多病友都須藉由輔具幫忙，才可克服病後產生的功能障礙、完成日常生活所需。
但有時輔具反而會讓患者感到有所受限、不願外出，就像黃爺爺一樣。不過透過這次的輔具體驗活動，黃爺爺了解正確操作輪椅的方式，也學會善用扶手和腳踏板的收折功能，幫助自己在轉移位時的動線更便利。
伊甸基金會表示，透過爬梯機的體驗與租用補助說明，也讓家屬明白爬梯機使用的安全性，並解決爺爺在垂直移動上的需求，有了輔具的幫忙，讓黃爺爺出得了門，開心的和親友一起話家常。
輔具要會用、願意用、持續使用 並善用補助減輕負擔復健最大的目標是讓病人能回歸家庭、社會。但新屋分院復健科主任羅惠郁表示，過去，時常遇到病友家屬買到熟人推薦，但卻不適用的輔具，也不知道購買輔具可以申請補助，因此藉由活動，介紹行動輔具、生活輔具、減壓輔具、轉移位輔具等，並提供資訊，幫助病友作好出院前的準備，減輕照顧者負擔。
桃園南區輔具中心主任林美圻則表示，透過輔具體驗、試用、諮詢等，幫助民眾降低疑慮、偏見，讓他們「會用、願意用、持續用」，同時教導病友們善用補助、減輕負擔，並透過此次跨專業團隊的合作，共同為病友說明日常生活所會碰到的輔具、居家無障礙等問題，期待能提升病友對輔具的認識。
而主責此活動的物理治療師游宜臻也提到，期待透過輔具的介紹及推展，讓未來在桃園地區的身障者都擁有友善的無障礙空間，也能藉由適合的輔具幫助自己維持既有的能力，讓病友不因失能而限縮了原有的生活圈。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59434
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