小犬颱風「明發海陸警」！各國預測路徑揭曉 估週四早上登陸台東
小犬颱風今（2）日早上已經長出颱風眼，暴風半徑和強度都還有提升空間，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，路徑上預估週三至週四（10月4日至10月5日）最靠近台灣，預估週四清晨小犬暴風圈觸陸，週四上午颱風中心登陸台東，氣象署也可能在明（3）日清晨發布海上颱風警報，最快明日下午至傍晚會發布陸上颱風警報。
記者張志浩/綜合報導
氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮說明，歐洲系集模式模擬顯示，小犬颱風最高機率會以偏西方向登陸並通過台灣南端附近；美國系集模式模擬則顯示，小犬颱風除了偏西進行的的機率較高外，在台灣附近，甚至有較小的機率向北迴轉。日本氣象廳路徑則更偏北，可能從台東登陸、並在台南附近出海。
黃恩鴻指出，相較於今日清晨的預報，小犬颱風今早路徑有再往北修正的情況，預計明日清晨就會針對巴士海下和台灣東南部海域發佈海上警報，週四清晨颱風暴風圈將觸陸、週四早上颱風中心可能在台東登陸，因此明日下午至傍晚有機會發布陸上警報，首波警戒範圍可能是花東和恆春半島。
黃恩鴻補充，小犬颱風在今日上午出現「颱風眼」，不過從衛星雲圖仍可觀察，小犬颱風的眼睛沒有很清晰，表示其中心眼牆還不夠扎實，外圍雲系也尚未完全整合，不過在靠近台灣的路上，海溫仍偏暖、垂直風切低，預計小犬颱風近中心最大風速可達每秒45公尺（強颱為每秒51公尺），暴風半徑會擴大到220公里，時間點則是在明（3）日清晨。