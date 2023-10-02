馬英九拒出席國慶大會 莊瑞雄：氣話講講就好、還是很歡迎
前總統馬英九今（2）日於臉書表示蔡政府從前年開始，將雙十國慶的英文改成「Taiwan National Day」，刻意把「台灣」變成國家名稱，今年拒絕出席國慶大會。對此民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄表示，過去這幾年的國慶活動主視覺，2013年馬英九任內中華民國就不見了，另從2017年開始主題為「Better Taiwan」，馬還不是參加的很開心，為何今年突然玻璃心？喊話「氣話講講就好、還是很歡迎」。
記者陳威叡／台北報導
馬英九今日於臉書發文，表示以十二萬分沉痛的心情，宣布拒絕出席今年國慶大會，說明從前年開始，蔡政府將雙十國慶日的英文名稱改成「Taiwan National Day」；翻譯成中文就是「台灣國慶日」，質疑國名什麼時候從「中華民國」改為「台灣」，批評這是不折不扣的「台獨」路線。
莊瑞雄說，馬英九批評偷渡台獨路線，不想為此背書拒絕出席，更呼籲用選票下架政府，認為不想參加還理由一大堆，無論馬是否出席，相信民眾不會有特別的感覺。也提及這幾年國慶活動主視覺，馬英九任內2013年中華民國就不見了，2014年甚至還放了一匹馬在主視覺中，「我也沒看過蔡英文放一隻鷹」。
莊瑞雄說，檢視政治人物的言行是真是偽，為了權力都把話講得很漂亮，提及2011年總統辯論中，馬英九表示，「台灣指的是中華民國，台灣就是一個通稱，稱中華民國或台灣都沒有問題」，如今卻說為什麼要放台灣，另從2017年開始主題為「Better Taiwan」，馬還不是參加的很開心。
最後莊瑞雄說，覺得很奇怪，明年要選舉，馬英九變得玻璃心，但氣話講講就好、還是很歡迎馬出席，國慶活動是展現全國大家不分黨派團結的好機會。