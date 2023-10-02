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習近平國慶「破格」發言！稱「非一馬平川」　分析：內憂外患

▲中國國家主席習近平在9月28日舉行的國慶紀念活動上發表講話，提到「中國腳下的路不會是一馬平川」，引起國內外媒體關注。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國國家主席習近平在9月28日舉行的國慶紀念活動上發表講話，提到「中國腳下的路不會是一馬平川」，引起國內外媒體關注。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

今年10月1日是中國國家主席習近平第三任期的首個國慶節日，他親自主持在9月28日舉行的國慶紀念活動，一改中國國家主席僅在「逢五逢十的擴大慶典上發表講話的慣例。但在慶祝活動上，習近平卻面露愁容，還稱中國「腳下的路不會是一馬平川」。有分析認為，這反映出習近平體認到，他的治理在外交、經濟跟政治等多個領域，已遭遇嚴峻的內外挑戰。

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綜合《美國之音》、《自由亞洲電台》報導，習近平9月28日親自主持中國國慶74週年招待會，他在講話中表示，今年是貫徹落實中國共產黨二十大精神的開局之年，業績包括了統籌新冠疫情防控、推動經濟復甦、應對局部地區洪澇災害、維護國家主權等內容。在對外關係上，習近平說，要奉行互利共贏的開放戰略，維護國際公平正義，踐行真正的多邊主義等，並強調「團結就是力量，信心勝過黃金」。

不過習近平一改中國國家主席只有在「逢五逢十」的擴大慶典才發表講話的慣例，旅美時事評論人士陳破空指出，今年應該是由國務院總理李強講話，習近平此舉打破常規，很可能想矮化李強、矮化總理的角色，把習家軍都矮化成他的僕從、他的跟班、他的辦事員。而這也開了個先例，往後可能都會由習近平出來講話。

另外引人注目的是，習近平在講話中，除了細數中央政府在防疫防災推動經濟復甦等施政成績外，也坦言中國「腳下的路不會是一馬平川」，引發國內外媒體關注。

回顧習近平在2014年的中國國慶65週年招待會上，曾說過「我們前面的路還很長，不會那麼平坦。」但在2019年，就不見習近平有類似的悲觀表述，國慶當天在天安門城樓上校閱閱兵隊伍時，還發下豪語，「沒有任何力量能夠阻擋中國人民和中華民族的前進步伐」。

對此，華人民主學院董事會主席曾建元認為，習近平今年氣勢偏弱的講稿，反映出他在第三任期的第一年，就遭逢「內憂外患」的挑戰，包括國內經濟疲軟不振，以及俄烏戰事引發西方國家對於獨裁國家陣營和中國威脅的反制。

曾建元指出，習近平這一番話，讓人感到他對於前景有點四顧茫然，他也越來越清楚，現在中國面對的國際形勢，就是他之前過度政治操作，搞到自己騎虎難下。

分析家普遍認為，習近平政權眼前最大的難關是經濟復甦乏力，尤其中國房企巨頭恆大集團董事會主席許家印已被「採取強制措施」，在監管機構介入下，恆大恐面臨遭分割或清算的命運，對其他處在破產邊緣的房企和中國房市來說，都是「不祥之兆」，因為房地產業佔中國經濟比重高達四分之一。

▲中國房地產經濟暴雷不斷，恆大、碧桂園、中植系中融信託接連出事。（圖／美聯社／達志影像）
▲房地產業佔中國經濟比重高達四分之一，但近來卻面臨危機。（圖／美聯社／達志影像）
紐約市立大學政治學教授夏明警告，經濟疲軟、人民幣貶值及房地產價格慘跌等利空，恐讓中國百姓的財富嚴重縮水，陷入一種措手不及的痛苦。他指出，相較於中國前領導人鄧小平為拯救經濟，不惜大推改革開放，習近平似乎未意識到問題的嚴重性，至今仍不見任何救市措施，因此中國境內的民氣或外資的信心短期內恐難提振。

此外，中共多名政軍高層近期接連「消失」、被撤職或查辦，引發國際輿論熱議，對習近平政府黑箱作業的富平不斷，更無助於提升外企在中國的營商信心。夏明表示，「外交部長失蹤了、國防部長也失蹤了、工信部部長、火箭軍司令、政委也都被查了等等，如果在一個正常的民主國家，政府內閣早就倒閣了。」

夏明表示，習近平高喊反腐，實則劍指異己，最終恐造成官員索性怠政「躺平」。

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