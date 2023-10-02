馬英九拒絕出席國慶！侯友宜向賴清德拋三問：認同中華民國憲法嗎
前總統馬英九今早宣布拒絕出席今年國慶大會，他認為如果出席，就是為台獨路線背書。對此，國民黨總統參選人侯友宜稍早回應，他完全可以體會馬英九的心情，並向民進黨總統參選人賴清德拋出「三問」，質疑賴是否認同中華民國憲法？是否認同中華民國？是否站在中華民國的立場，為國家設想？
記者林怡昕／台北報導
侯友宜今天前往高雄鳳山雙慈殿參拜，並接受媒體聯訪，被問及馬英九拒絕出席今年國慶大會，侯友宜表示，自己完全可以體會馬英九的心情，對此，他要向賴清德提出三項疑問，是否認同中華民國憲法？是否認同中華民國？是否站在中華民國的立場，為國家設想？更要提醒國人，賴清德過去所說過的話，會不會引來更多兩岸衝突。
「國慶日應該好好的升中華民國國旗，把中華民國的國號說清楚」侯友宜強調，他在上個月就邀請國民黨的各執政縣市，包括無黨籍的苗栗縣，大家一起在10月10日國慶日，同步升中華民國的國旗、唱國歌。
另外，對於侯友宜昨天在臉書指出，政府機關不能變綠營打手，侯友宜表示，NCC號稱獨立機關，卻一點都不獨立，完全為政治服務，至於促轉會則淪為「東廠」，自己也曾是被害者，在第一次的選舉的時候，被一路抹黑造謠，直言「而像這種完全不中立、為政治來服務的單位，未來當選總統，絕對打掉重練」。