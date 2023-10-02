「最美方塊海攝影比賽」徵件倒數 獎金加碼等你拿

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鄉公所指出，攝影比賽分為兩階段評選，第一階段將邀請專業評審負責，評選出金、銀、銅獎各1名，獎金分別為3萬元、1萬5千元及1萬元，另佳作5名獎金各2千元。此外，再擇優選出5件作品在「莒光海洋觀光年」臉書粉專（https://reurl.cc/V43nOQ）進行第二階段最佳人氣票選，於活動期間是11月13日至17日，獲得最多指定留言數的該件作品，即可獲得最佳人氣獎獎金3千元，比賽採線上徵件報名（https://reurl.cc/WvXY6e），邀請大家盡情發揮創意，以不同視角紀錄與傳達莒光方塊海之美。
莒光鄉公所表示，「最美方塊海攝影比賽」開跑近一個月，迴響熱烈，徵件至10月31日截止，不限攝影器材、不限國籍，年滿20歲以上有意參加者，請把握時效踴躍報名！
今年「遊莒光拿好禮活動」活動，好禮紀念隨行杯廣受好評，東莒700份已全數兌換完畢，欲兌換者請至西莒莒光鄉公所，地址是連江縣莒光鄉青帆村74之2號2樓財經課兌換，兑完為止。活動網站（https://reurl.cc/8Nyzly）將不定時更新兌換進度，兌換前可先查詢了解。欲兌換者請持當日船票於上班日下午4:00至5:30，或持前7日內船票於上班日上午8:00至12:00及下午1:30至5:30兌換。