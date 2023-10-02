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「最美方塊海攝影比賽」徵件倒數 獎金加碼等你拿

▲馬祖在地攝影達人周小馬，在西莒坤坵沙灘實地講解方塊海拍攝技巧。（圖／鄉公所提供）
▲馬祖在地攝影達人周小馬，在西莒坤坵沙灘實地講解方塊海拍攝技巧。（圖／鄉公所提供）

記者金武鳯/綜合報導

2023莒光海洋觀光年首度舉辦的方塊海攝影外拍教學活動，日昨由馬祖在地攝影達人周小馬親自示範教學，參與者學習興致高昂，彼此互動熱烈，主辦單位相信今年「最美方塊海攝影比賽」，將激盪出更多優秀作品。今年「最美方塊海攝影比賽」，徵件至10月底截止，總獎金提高至6萬8千元，首獎可獨得獎金3萬元，歡迎全台攝影高手踴躍參賽拿獎金。

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莒光鄉公所表示，方塊海的形成主要受到潮汐和風力影響，想捕捉隱身西莒坤坵沙灘與蛇島間的莒光方塊海美景，建議參考潮汐表最佳觀賞時段，10月大潮天數多達近15天，是最佳的拍攝時機，非常期待藉由各路攝影好手的鏡頭，讓大眾看見世界奇景方塊海之美。

▲由莒光鄉公所舉辦的方塊海攝影外拍教學活動，由馬祖在地攝影達人周小馬親自示範教學，參與者興致高昂。（圖／鄉公所提供）
▲由莒光鄉公所舉辦的方塊海攝影外拍教學活動，由馬祖在地攝影達人周小馬親自示範教學，參與者興致高昂。（圖／鄉公所提供）
鄉公所指出，攝影比賽分為兩階段評選，第一階段將邀請專業評審負責，評選出金、銀、銅獎各1名，獎金分別為3萬元、1萬5千元及1萬元，另佳作5名獎金各2千元。此外，再擇優選出5件作品在「莒光海洋觀光年」臉書粉專（https://reurl.cc/V43nOQ）進行第二階段最佳人氣票選，於活動期間是11月13日至17日，獲得最多指定留言數的該件作品，即可獲得最佳人氣獎獎金3千元，比賽採線上徵件報名（https://reurl.cc/WvXY6e），邀請大家盡情發揮創意，以不同視角紀錄與傳達莒光方塊海之美。

莒光鄉公所表示，「最美方塊海攝影比賽」開跑近一個月，迴響熱烈，徵件至10月31日截止，不限攝影器材、不限國籍，年滿20歲以上有意參加者，請把握時效踴躍報名！

今年「遊莒光拿好禮活動」活動，好禮紀念隨行杯廣受好評，東莒700份已全數兌換完畢，欲兌換者請至西莒莒光鄉公所，地址是連江縣莒光鄉青帆村74之2號2樓財經課兌換，兑完為止。活動網站（https://reurl.cc/8Nyzly）將不定時更新兌換進度，兌換前可先查詢了解。欲兌換者請持當日船票於上班日下午4:00至5:30，或持前7日內船票於上班日上午8:00至12:00及下午1:30至5:30兌換。

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