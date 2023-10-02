亞運滑輪／難說再見！楊合貞國際賽最後一舞風光摘金 談家人哽咽
台灣滑輪名將楊合貞在本屆杭州亞運完成「最後一舞」，今（2）日在女子速度輪滑場地賽3000公尺接力賽上，與隊友李孟竹、劉懿萱以4分19秒44的成績力壓韓國奪金，完成國際賽最後一戰。賽後這位31歲老將落下英雄淚，年底將退休的她，直言要感謝的人太多，能用一面金牌來感謝他們，自己真的很開心。
特派記者黃建霖/杭州報導
9月30日時，楊合貞在10000公尺計點賽溜冰項目以18分奪銀，僅次於我國18歲女將施沛妤，這已是許多人無法達到的頂尖成績，但她仍坦言感到有些遺憾，因為這一路走來真的有很多人幫助過自己。
「那天拿到銀牌，心裡還是不免會難過，因為真的有很多人幫助過我，要感謝的人太多了，會覺得對不起大家的幫忙。」賽後楊合貞哭到幾乎說不出話，她表示拿下這面金牌，自己想用來感謝生涯中幫助過自己的人，尤其是爸媽。
「因為他們平時都要工作、送報紙，像這次比賽雖然這麼近，但也沒辦法來到現場為我加油，想說這次比賽結束後，帶他們出去走走。」楊合貞這一屆亞運應是最後一屆，她完美奪金，相信家人也與有榮焉。
楊合貞在10000公尺計點賽中，因傷勢影響，全靠意志力撐完。但今天她仍和隊友李孟竹、劉懿萱一起攜手完賽摘金，絕對是她璀璨國際賽生涯最好的句點。