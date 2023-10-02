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公費流感疫苗今開打有高端「會讓小孩打？」　蔣萬安：要問太太

▲蔣萬安2日上午出席台北市112年四價流感疫苗開打記者會。（圖／台北市政府提供）
▲蔣萬安2日上午出席台北市112年四價流感疫苗開打記者會。（圖／台北市政府提供）

記者邱新博／台北報導

112年公費流感疫苗分2階段開打，10月2日開打首日，台北市長蔣萬安、副市長李四川及衛生局長陳彥元呼籲符合公費流感疫苗接種資格之民眾，配合開打期程儘速完成接種，保護自己並守護親友健康。被問及公費疫苗名單出現高端，引起家長擔憂，蔣萬安表示，民眾有知的權利，會向中央反映；至於會不會讓3寶打，蔣萬安則說要問太太。

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蔣萬安2日上午出席台北市112年四價流感疫苗開打記者會，他表示，北市112年共計有378家流感疫苗合約醫療院所提供接種服務，為提升疫苗接種便利性，國小、國中、高中職及五專一至三年級採校園集中接種，預計辦理301場校園接種，另十二區公所結合里辦公處設置539場社區接種站，鼓勵民眾可多加利用。


針對疫苗名單出現高端，蔣萬安受訪時表示，會請衛生局跟中央反應，有些民眾希望能事先知道施打疫苗廠牌；當被問及，是否會讓3個兒子施打高端流感疫苗？他僅說，要詢問老闆，也就是他太太。


至於目前可能會有新冠以及流感大爆發，蔣萬安說，這部分都會加強宣導，這次包括流感疫苗、新冠疫苗、以及肺炎鏈球菌都有公費疫苗；也針對65歲以上長者以及高中職以下學生，進行疫苗施打，同時針對包括高中職以下，可以公費疫苗教職員工，包括市府臨櫃第一線同仁進行疫苗施打 確保民眾的健康；這部分除了加強宣導，也會讓民眾很清楚了解，什麼時候來施打什麼疫苗。


衛生局提醒，112年公費流感疫苗為四價疫苗，台北市共採購73萬1,290劑，接種對象分二階段實施：第一階段自112年10月2日起，優先開放「醫事及衛生防疫相關人員」、「65歲以上長者」、「安養、養護、長期照顧（服務）等機構之受照顧者及其所屬工作人員」、「6個月以上至國小入學前幼兒」、「孕婦」、「具有潛在疾病者，包括高風險慢性病人、BMI≧30者、罕見疾病患者及重大傷病患者」、「6個月內嬰兒之父母」、「幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員（保母）」、「國小、國中、高中、高職、五專一至三年級學生等」及「禽畜相關及動物防疫人員」等10類人員接種；第二階段自112年11月1日起，開放50~64歲無高風險慢性病之成人接種。


北市衛生局說，民眾前往接種疫苗前請記得攜帶健保卡及相關證明文件（如孕婦健康手冊、兒童健康手冊、嬰兒出生證明等）；流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗及COVID-19 XBB疫苗可同時接種，或間隔任何時間，接種後至少2週才能產生保護力，符合資格民眾請儘速完成接種。有關流感疫苗施打相關訊息，可至臺北市政府衛生局網頁（https://health.gov.taipei）首頁/主題專區/傳染病預防/流感疫苗查詢。

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