公費流感疫苗今開打有高端「會讓小孩打？」　蔣萬安：要問太太

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蔣萬安2日上午出席台北市112年四價流感疫苗開打記者會，他表示，北市112年共計有378家流感疫苗合約醫療院所提供接種服務，為提升疫苗接種便利性，國小、國中、高中職及五專一至三年級採校園集中接種，預計辦理301場校園接種，另十二區公所結合里辦公處設置539場社區接種站，鼓勵民眾可多加利用。
針對疫苗名單出現高端，蔣萬安受訪時表示，會請衛生局跟中央反應，有些民眾希望能事先知道施打疫苗廠牌；當被問及，是否會讓3個兒子施打高端流感疫苗？他僅說，要詢問老闆，也就是他太太。
至於目前可能會有新冠以及流感大爆發，蔣萬安說，這部分都會加強宣導，這次包括流感疫苗、新冠疫苗、以及肺炎鏈球菌都有公費疫苗；也針對65歲以上長者以及高中職以下學生，進行疫苗施打，同時針對包括高中職以下，可以公費疫苗教職員工，包括市府臨櫃第一線同仁進行疫苗施打 確保民眾的健康；這部分除了加強宣導，也會讓民眾很清楚了解，什麼時候來施打什麼疫苗。
衛生局提醒，112年公費流感疫苗為四價疫苗，台北市共採購73萬1,290劑，接種對象分二階段實施：第一階段自112年10月2日起，優先開放「醫事及衛生防疫相關人員」、「65歲以上長者」、「安養、養護、長期照顧（服務）等機構之受照顧者及其所屬工作人員」、「6個月以上至國小入學前幼兒」、「孕婦」、「具有潛在疾病者，包括高風險慢性病人、BMI≧30者、罕見疾病患者及重大傷病患者」、「6個月內嬰兒之父母」、「幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員（保母）」、「國小、國中、高中、高職、五專一至三年級學生等」及「禽畜相關及動物防疫人員」等10類人員接種；第二階段自112年11月1日起，開放50~64歲無高風險慢性病之成人接種。
北市衛生局說，民眾前往接種疫苗前請記得攜帶健保卡及相關證明文件（如孕婦健康手冊、兒童健康手冊、嬰兒出生證明等）；流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗及COVID-19 XBB疫苗可同時接種，或間隔任何時間，接種後至少2週才能產生保護力，符合資格民眾請儘速完成接種。有關流感疫苗施打相關訊息，可至臺北市政府衛生局網頁（https://health.gov.taipei）首頁/主題專區/傳染病預防/流感疫苗查詢。