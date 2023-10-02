李正皓曝馬文君凍結預算驚句 竟稱「潛艦連中國農民都會做」
國民黨立委馬文君遭控洩密潛艦國造引發熱議，而馬文君也被翻出昔阻擋潛艦國造預算，對此政論評論員李正皓今（2）日揭露，過去馬在外交國防委員會中發言，竟稱「潛艦連中國農民都會做，只需要花3萬多元」、「台灣的潛艦就像假鈔，不能用！」等語來唱哀台灣潛艦，示警若不支持本土力量過半，「未來馬文君式的質詢將變成立法院的主旋律，你能接受嗎？」
記者陳威叡／台北報導
李正皓表示，馬文君凍結潛艦預算的過程有多粗暴？一份會議紀錄就能看清楚，並翻出2021年3月25日召開的立法院第10屆第3會期外交及國防委員會第7次全體委員會議，其中一個討論事項是劍龍級潛艦戰鬥系統提升案，預算凍結1億元案。
李正皓指出，在討論過程中的逐字發言稿，馬文君為了凍結潛艦預算，不僅說出「潛艦連中國農民都會做，只需要花3萬多元」等沒有常識的話，更用「台灣的潛艦就像假鈔，不能用！」等語來唱哀台灣的潛艦設計。
李正皓說，現在國民黨都是用立委嚴審預算、幫人民把關是天經地義的事來幫馬文君護航，但馬文君這種審查預算方式算是嚴審嗎？這種無理取鬧、為擋預算而擋預算審查法，大家不懷疑馬文君背後有中國指示都很難吧？
李正皓表示，這個會議的結論好險在所有民進黨立委包含趙天麟、蔡適應、劉建國、王定宇、鍾佳濱、羅致政、陳明文、陳秀寶、湯蕙禎與以及本土力量林昶佐、陳柏惟等人的堅持下，凍結失敗並同意動支，這也顯示了這次的立委選舉有多重要，若不支持本土力量過半，「未來馬文君式的質詢將變成立法院的主旋律，你能接受嗎？」