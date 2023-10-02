「國民阿嬤」陳淑芳流感疫苗初體驗！王必勝接種高端流感疫苗

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現年85歲的陳淑芳說，其實這是她長這麼大第一次接種流感疫苗，因為以往都在忙、疫苗的事情她也不懂，過去也沒有得過流感，甚至一直到83歲才第一次用上健保卡。
陳淑芳說，很多演藝圈的人不是不願意打流感疫苗，而是因為沒時間打，像她早上6點鐘出外景，3點鐘回來棚裡等劇本，接著又從晚上一路忙到天亮，隔天又要出外景，連睡覺時間都不夠，所以像這次有機會，當然馬上就過來打，畢竟打疫苗是對身體好的事情。
被問到是否在意疫苗廠牌，陳淑芳霸氣表示，「我什麼都不在意！國家給我打的一定是最棒的」、「我不在意的，挑什麼挑嘛，沒什麼好挑，國家能拿出來的一定是好的，他不會拿不好的」，因此在記者會上接種疫苗時，也沒有特別詢問自己接種的是哪款疫苗。
此外，同樣在記者會接種疫苗的衛福部薛瑞元、王必勝則有特別詢問自己接種的疫苗廠牌。薛瑞元說，今天準備的都是國產疫苗，有國光、高端兩個廠牌，而他接種的是國光疫苗。王必勝則同時接種了流感與新冠疫苗，其中流感疫苗是高端的，新冠肺炎疫苗則是XBB疫苗。
《NOWnews》記者詢問現場協助接種的醫護，長官是否事前就知道自己要打哪個廠牌、來賓是否可以決定自己想要接種的類型等，但現場醫護表示，今天準備的就是國產疫苗（國光和高端），接種的時候就隨手拿，除非特別詢問，否則接種者不太會知道接種的是哪個廠牌。