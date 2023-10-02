台中七期暗藏「博弈集團」！警強勢攻堅破門、成員嚇傻秒舉手投降
台中七期商辦暗藏非法博弈！刑事局中部打擊犯罪中心獲報，有大型博弈集團藏匿在七期商辦，隨即報請台中地檢署指揮偵辦，並與台中市刑大、彰化縣刑大等組成專案小組，於今年6月間，持搜索票前往攻堅，當場逮捕主嫌施姓男子，及旗下21名成員，並查扣現金8萬元、勞力士手錶、金項鍊、手機、大批電腦螢幕、主機等，訊後依賭博罪嫌移送偵辦。
記者林盈君／綜合報導
據了解，警方獲取情資，有博弈集團架設「TU娛樂城」網站，藏匿於台中七期商辦內，主嫌為26歲的施姓男子，並規定集團成員必須穿西裝，佯裝自己是上班族，企圖迷惑警方偵查。而該集團營網路賭博、簽賭體育賽事等，涉嫌利用臉書、IG、LINE等社群軟體「報明牌」，吸引賭客加入會員，賭客藉由到超商買點數，或是經由銀行轉帳，不法獲利達千萬。
今年6月間，專案小組持搜索票前往攻堅，擊碎玻璃門後進入該集團辦公室，從曝光的監視器畫面來看，警方衝進去之後大喊「手舉高、趴下」，集團成員措不及防，主嫌施男及21名成員當場被逮。現場也查扣現金及手機電腦等證物，訊後依法移送偵辦。警方也呼籲，透過網路或電子設備等方式賭博財物者，已由社維法改為涉犯刑法第266條，提醒民眾切勿沉迷賭博或從事賭博業工作，除涉及刑事責任外，亦將造成財產上的損失。