小犬颱風週末碰東北季風！恐有「共伴效應」 雙十連假防劇烈雨勢
小犬颱風（國際命名KOINU）持續向台灣前進，預估在週三至週四（10月4日至10月5日）最靠近且有機會在台東登陸，氣象達人、天氣風險公司總經理彭啟明指出，以現階段大環境來看，週三至週五（10月6日）台分本身和外圍環流將替東半部和北部帶來較多降雨，週末雙十連假前兩天，則是要特別注意小犬颱風來到台灣海峽後，和東北季風產生類似「共伴效應」的情況，屆時北台灣天氣將持續不穩定，東北部尤其宜蘭，更要小心持續性的大雨發生。
記者張志浩/綜合報導
彭啟明表示，週三至週五這段時間，小犬颱風的雲系和外圍環流會帶給東半部和北台灣較多的降雨，雖然台灣北方有高壓正在盤據，可能會替台灣帶來一些北風，但由於距離較遠，小犬颱風預估不會和北方高壓出現交互影響，或是導致台灣地區的雨勢加大。
不過彭啟明提醒，本週末開始是國慶連假，週六時小犬颱風雖然已經遠離台灣，但屆時「東北季風」會南下，小犬颱風逆時針旋轉的氣流，搭配東北季風的水氣，北台灣整體的天氣還是很不穩定，尤其是宜蘭地區和山區可能出現致災性較劇烈的雨勢，需要民眾特別關注和預防，預計這樣「類共伴效應」的情況，下週一（10月9日）會慢慢減緩。
而針對小犬颱風的現況，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，路徑上預估週三至週四（10月4日至10月5日）最靠近台灣，預估週四清晨小犬暴風圈觸陸，週四上午颱風中心登陸台東，氣象署也可能在明（3）日清晨發布海上颱風警報，最快明日下午至傍晚會發布陸上颱風警報。