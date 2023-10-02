傳家長拒讓孩子打「高端」流感疫苗 新北府呼籲中央公布詳細資訊
新北市代理市長、副市長劉和然今（2）日一早到新莊區頭前國小，關心學生公費流感疫苗接種情形，對於傳出有家長不想讓小朋友打高端廠牌的疫苗，劉和然表示今天打的是東洋，強調尊重家長的意願，不會勉強跟強迫，至於家長對於疫苗的擔心，要請中央政府衛福部盡量把疫苗的所有的情況詳細公布，讓國人放心這4家廠牌的流感疫苗。
記者吳嘉億／新北報導
根據衛生福利部疾病管制署日前公布的4家公費流感疫苗廠牌，分別為國光生技、賽諾菲、台灣東洋及高端，傳出有一些家長因不想讓小朋友施打高端疫苗，刻意不打而寧願改做自費接種。對此疾病管制署今日也對於是否開放民眾選擇流感疫苗廠牌做出回應，今年採購的四價流感疫苗，都是經食品藥物管理署針對製程管控、藥毒理試驗及臨床試驗結果進行嚴謹審查，也完成第三期臨床試驗，確認其品質、安全及有效性後始核發藥品許可證及上市；強調公費流感疫苗採「先到貨、先鋪貨、先使用」原則， 民眾接種疫苗的廠牌將採隨機安排方式提供接種服務，民眾可依自身意願前往施打，非強制接種。
至於新北市會開放讓家長選擇先知道是施打何種廠牌疫苗，也可以選擇品牌嗎？劉和然受訪時表示，因為目前沒辦法在一開始就可以知道配送到的疫苗是什麼，所以哪一個學校會施打到哪一個疫苗沒有這樣的資訊；重申疫苗施打是一個侵入性的行為，完全尊重家長的意願，家長如果有擔心，絕對不會有勉強跟強迫施打，會給未施打的學生補接種單，可以到新北市690間的合約醫院去做補打。