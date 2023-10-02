亞運現場／賴主恩閃電拳打到對手濺血　中國記者驚：是古巴人嗎？

杭州亞運／中華隊大豐收！上午狂掃3金　金牌榜衝上第五名

▲杭州亞運男子速度輪滑場地賽3000公尺接力賽決賽，陳彥成、趙祖政、黃玉霖在最後0.01秒逆轉韓國，為中華隊摘下第11金，也是男子代表隊的本屆首金，中間選手為黃玉霖。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲杭州亞運男子速度輪滑場地賽3000公尺接力賽決賽，陳彥成、趙祖政、黃玉霖在最後0.01秒逆轉韓國，為中華隊摘下第11金，也是男子代表隊的本屆首金，中間選手為黃玉霖。（圖／特派記者葉政勳攝）

記者陳云茹/綜合報導

杭州亞運賽程已進入中段，中華隊目前累積12金10銀14銅，共36面獎牌。其中有三面獎牌在今日上午拿下，分別由滑輪溜冰女子3000公尺接力楊合貞/劉懿萱/李孟竹/施沛妤、男子3000公尺接力黃玉霖/陳彥成/趙祖政/柯福軒，以及輕艇1000公尺單人划艇賴冠傑拿下。上午狂奪3金也讓中華隊在賽會金牌榜一舉衝上第五名。

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▲楊合貞（左）與隊友李孟竹、劉懿萱以4分19秒44的成績在女子速度輪滑場地賽3000公尺接力賽上力壓韓國奪金，這是她在國際賽的最後一舞。（圖／特派記這葉政勳攝）
▲楊合貞（左）與隊友李孟竹、劉懿萱以4分19秒44的成績在女子速度輪滑場地賽3000公尺接力賽上力壓韓國奪金，這是她在國際賽的最後一舞。（圖／特派記這葉政勳攝）
中華隊開幕後首日就靠著柔道楊勇緯奪金在獎牌庫排名第六名，隔日連珍羚也拿下金牌，但因各國金牌數都在爬升，中華隊一度跌落至第十名。直到9月28日競技體操李智凱在鞍馬項目奪金，且圍棋許皓鈜加碼金牌後，中華隊在獎牌榜才回升至第八名，29日網球男子雙打許育修/莊吉生鑲金仍持平第八名。

▲杭州亞運柔道好手楊勇緯、連珍羚都拿下生涯首面亞運金牌。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲杭州亞運柔道好手楊勇緯、連珍羚都拿下生涯首面亞運金牌。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲中華體操選手李智凱在杭州亞運拿下男子鞍馬金牌，完成二連霸，寫下歷史新猷。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲中華體操選手李智凱在杭州亞運拿下男子鞍馬金牌，完成二連霸，寫下歷史新猷。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲台灣圍棋好手許皓鋐在金牌戰中擊敗中國，為台灣奪下第四金。（圖／中華奧會提供）
▲台灣圍棋好手許皓鋐在金牌戰中擊敗中國，為台灣奪下第四金。（圖／中華奧會提供）
昨日靠著網球女子雙打詹家姊妹奪金，3對3男籃林信寬/江均/余祥平/汪哲宇爆冷奪金後，中華隊超車上升至第七名。今日上午賽程中華隊狂掃3面金牌，超車烏茲別克及泰國，一舉衝上金牌榜第五名。

▲「詹家姐妹」詹詠然／詹皓晴在本屆亞運打出相當精彩的表現，為台灣再進帳一面金牌。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲「詹家姐妹」詹詠然／詹皓晴在本屆亞運打出相當精彩的表現，為台灣再進帳一面金牌。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲莊吉生與許育修攜手拿下杭州亞運混雙冠軍，並把金牌送給天上的媽媽。(圖/特派記者葉政勳攝)
▲莊吉生與許育修攜手拿下杭州亞運混雙冠軍，並把金牌送給天上的媽媽。(圖/特派記者葉政勳攝)
中華隊現以12金位居獎牌榜第五名，僅落後第四名的印度1面金牌。截至出稿前，地主中國以139面金牌遙遙領先，日本及南韓則分別以30面金牌位居二名。

獎牌總數部分，中國同以爆量的251面獎牌霸榜第一名，南韓128面獎牌排名第二，接續分別為日本的116面獎牌、印度55面、烏茲別克43面、香港42面，中華隊則以36面在總獎牌數排名第七。

▲亞運輕艇中華隊好手賴冠傑在男子1000公尺單人划艇項目摘金，奪台灣歷史首面獎牌。（圖取自賴冠傑臉書）
▲亞運輕艇中華隊好手賴冠傑在男子1000公尺單人划艇項目摘金，奪台灣歷史首面獎牌。（圖取自賴冠傑臉書）

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