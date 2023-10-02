杭州亞運／中華隊大豐收！上午狂掃3金 金牌榜衝上第五名
杭州亞運賽程已進入中段，中華隊目前累積12金10銀14銅，共36面獎牌。其中有三面獎牌在今日上午拿下，分別由滑輪溜冰女子3000公尺接力楊合貞/劉懿萱/李孟竹/施沛妤、男子3000公尺接力黃玉霖/陳彥成/趙祖政/柯福軒，以及輕艇1000公尺單人划艇賴冠傑拿下。上午狂奪3金也讓中華隊在賽會金牌榜一舉衝上第五名。
記者陳云茹/綜合報導
中華隊開幕後首日就靠著柔道楊勇緯奪金在獎牌庫排名第六名，隔日連珍羚也拿下金牌，但因各國金牌數都在爬升，中華隊一度跌落至第十名。直到9月28日競技體操李智凱在鞍馬項目奪金，且圍棋許皓鈜加碼金牌後，中華隊在獎牌榜才回升至第八名，29日網球男子雙打許育修/莊吉生鑲金仍持平第八名。
昨日靠著網球女子雙打詹家姊妹奪金，3對3男籃林信寬/江均/余祥平/汪哲宇爆冷奪金後，中華隊超車上升至第七名。今日上午賽程中華隊狂掃3面金牌，超車烏茲別克及泰國，一舉衝上金牌榜第五名。
中華隊現以12金位居獎牌榜第五名，僅落後第四名的印度1面金牌。截至出稿前，地主中國以139面金牌遙遙領先，日本及南韓則分別以30面金牌位居二名。
獎牌總數部分，中國同以爆量的251面獎牌霸榜第一名，南韓128面獎牌排名第二，接續分別為日本的116面獎牌、印度55面、烏茲別克43面、香港42面，中華隊則以36面在總獎牌數排名第七。