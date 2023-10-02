2023台北白晝之夜10/7信義區開跑！交通攻略、起源、主題與作品曝

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白晝之夜展區周邊將於10月7日中午12:00至10月8日上午9:00進行封路交通管制，範圍及相關變動請參考圖示。
◾️公車：
「國父紀念館」：204、212、232、235、240、259、261、263、266、270、281、282、288、299、504、忠孝幹線、仁愛幹線
「市政府」：20、28、202、263、266、266(區間)、270(區間車)、281、311、647、651、912、915、935、棕6、棕7、綠1至
「捷運台北101/世貿站（市府路）」：28、281、537、647、915、棕6、棕7、棕18、棕21、綠1。
「捷運台北101/世貿站（信義路）」：28、207、281、537、797、藍5、信義幹線-台北車站、信義新幹線-衡陽路。
◾️公車加密班次：
承德幹線、基隆路幹線、仁愛幹線、信義幹線、忠孝幹線等行經活動場域之公車於 10月7日 晚上 18:00 起加密班次
◾️捷運：
「板南線（藍線）」：至「國父紀念館站」、「市政府站」下車，步行至展區
「淡水信義線（紅線）」：至「台北101 / 世貿站」下車，步行至展區
◾️捷運延長營運：
台北捷運部分路線區間於 10月8日 凌晨 00:00 - 03:00 單向延長營運，行駛至臺北車站，班距原則約20分鐘，並視活動當日實際搭車人潮機動調整班距。
「板南線（藍線）」：「國父紀念館站」及「市政府站」往臺北車站單向載客，「國父紀念館站」及「市政府站」可上下車，其餘車站只出不進。
「淡水信義線（紅線）」：「台北101 / 世貿站」往臺北車站單向載客，「台北101 / 世貿站」可上下車，其餘車站只出不進。
📌白晝之夜起源於法國巴黎！去年一晚吸引超過40萬人 今邁入第8年
2002年起源於法國巴黎的白晝之夜，為全球性的夜間城市藝術祭，每年10月第一週六跨夜舉行，如今已有超過30多個城市響應；而台北自2016年舉辦至今已邁入第8年，去年在士林創下一晚吸引超過四十萬人次參與的盛況。
今年由「貓市長」揭曉本屆主題「起義吧！」將透過聚焦 3 大場館、6 大主題，精選 9 大亮點作品，以「＃藝術行動代號 3、6、9＋」號召全民參與、互動與對話。
本屆匯聚 25 件跨媒材藝術裝置與作品、超過 35 場節目演出，共計近 100 組藝術家及團隊共襄盛舉。將佔領台北市政府、台北市議會、國父紀念館，在城市核心展開不論年齡、性別、背景，所有人都能探索自動物、環境、創作、言論自由、青春叛逆到身體自主等，各種議題與藝術的激盪。
📌聚焦 3 大場館、6 大主題！精選 9 大亮點作品曝光
◾️3 大場館：台北市政府、台北市議會、國父紀念館
◾️6 大主題：國際視野、藝術公園、自由街頭、佔領府會、一夜影展、議題響應
◾️9 大亮點作品：Inside Out Project、Minimum Monument 最小的紀念碑＿小冰人藝術行動、自由・力量＿24小時Live Painting、買不到藝術公園—遊湖計畫、一夜影展、星空市政廳、貓市長・佔領中、臺北大歌廳＿時代DJ金曲、開箱市議會。
不少企業、周邊商圈，甚至賣場、酒吧、書店與餐廳都共同響應，包括松山文創園區「原創基地節」、「松市」，還有國家鐵道博物館籌備處、國立故宮博物院、國家電影及視聽文化中心；台北101大樓將有特殊色點燈，而信義區周邊店家如ATT 4 FUN、CAMA COFFEE ROASTERS 豆留文青等，還配合調整營業時間。