今年歲入超收4千億再「還稅於民」？ 財長稱沒那麼多且先減少舉債
財政部長莊翠雲今（2）日到立法院財政委員備詢，對於國民黨立委賴士葆推算，今年歲入可望突破3兆元，超出預算數4千億元，面對是否有機會再「還稅於民」？莊翠雲說，今年預算數2.5兆可以達成，但不會超過很多，不會有4千億這麼多，「我們也希望稅收可以更好」，但如果歲入執行良好的話，還是會優先減少舉債，而且財政部能量需長時間累計。
記者顏真真／台北報導
頼士葆今日在財委會質詢提到，今年歲入預算2.9兆元，至8月底止已達到2.09兆元，他推算今年歲入可望突破3兆元，可望超出預算數4千億元，但為什麼每次要增加預算，財政部都不給加？現在拚命超收，是準備要再次「還稅於民」嗎？
對此，莊翠雲回應今年預算數達成率已有81%，是否能夠超收，要看到年底還會再增加多少，初步來看歲入預算數2.5兆元可以達成，但不會超過很多，主要是9月有營所稅暫繳，財政部考慮到部分企業上半年受到疫情影響，因此仍可免辦暫繳，10月中旬會算出到影響大約多少，接近年底數字會更確定。
賴士葆則說，用這個比例來推算，今年歲入就是會超收4千億元，莊翠雲則稱「不會有4千億元這麼多」。賴士葆進一步追問，那至少會有2千億元，也應該要還稅於民，每人可以普發現金1萬元。對此，莊翠雲強調，希望稅收可以更好，只是若歲入執行良好的話，還是要優先減少舉債，而且財政部能量需長時間累計。