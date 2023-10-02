鄭少秋演《楚留香》無人超越！創70%高收視 成台灣片酬最高港星
76歲的香港演員鄭少秋，1970年代加入香港無線電視（TVB）後，開始影視音三棲的風光年代，1979年主演的《楚留香》，風流倜儻、玉樹臨風的外型，加上一把優雅的摺扇與流暢的武打動作，讓人看得著迷，在台灣電視台創下高達70%的收視率，紅到萬人空巷，成為電視台收視率保證，他獲邀來台拍片，片酬節節高升，從每集15萬元台幣漲到40、50萬元台幣，當時是台灣片酬最高港星。
記者江芷稜／綜合報導
鄭少秋1976年主演《書劍恩仇錄》，古裝扮相俊俏，隨後飾演改編自古龍小說的《楚留香》造成轟動，風度翩翩的大俠風範，給觀眾留下了深刻印象，台灣播出收視率高達70%，每週播出時觀眾守在電視機前，造成街上無人潮的現象，他主唱的主題曲一句歌詞「千山我獨行，不必相送」，亦使此曲成為熱門歌曲。自此之後，不管多少演員翻拍《楚留香》，都無人能超越鄭少秋的版本。
他的小生形象深受歡迎，多次受邀來台拍攝戲劇，1991年主演《戲說乾隆》再度風靡台灣、中國，最高片酬為每小時1.5萬元美金（約48萬元台幣），一齣戲就能收入數千萬元台幣，無論是《楚留香傳奇》風流倜儻的香帥、《大時代》人格分裂的丁蟹、《戲說乾隆》多情英俊的皇帝，他都用自己的精湛演技詮釋，演技毋庸置疑，不過大陸演員李儒誠曾對外批評鄭少秋是數字演員，對戲時不背台詞，只唸數字帶過，讓他氣到拂袖而去。
不過旁人解釋，鄭少秋使用語言主要是廣東話，應該是怕說國語不標準，演戲時才以數字代替，採用事後配音方式彌補，忠實影迷更表示，無論他背不背台詞，鄭少秋在詮釋每個角色都能栩栩如生，演出古裝大俠的氣質，演員地位不受撼動，來台這幾年也讓他荷包賺得滿滿。