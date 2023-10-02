雙十連假預備！大杯美式20元「比買1送1便宜」　7-11送整串衛生紙

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📍優惠1：10月10日國慶日當天，APP整買零取上午10時開賣大杯美式20元，冰熱可任選，比起原價45元相當於4.4折，比買一送一還便宜，限量1萬杯，每名會員限購1組，兌換期限7天。
📍優惠2：10月10日是萊爾富會員日，APP整買零取祭出指定咖啡同品項買10送10、冰熱任選，包括大杯美式（45元）、大杯特濃美式（55元）、大杯特濃拿鐵（65元），都有買10送10，每名會員可買2組，兌換期限達175天。
📍優惠3：10月4日至10月11日門市推出大杯美式2杯66元、大杯拿鐵2杯88元，冰熱可任選，但不能寄杯。
🟡7-ELEVEN雙十4大回饋：
迎接雙十連假，7-11自10月6日起開跑「1010購物節」，限時5天搶打「4大回饋」：
📍回饋1：滿250元現折25元
活動期間買全店共11大類別指定商品，單筆消費滿250元立折25元、滿500立折50元，以此類推，滿1010元直接立折110元。
📍回饋2：指定支付再折50元
單筆結帳滿1010元並使用5款指定支付工具：「icash Pay、icash 2.0、悠遊卡、悠遊付、橘子支付」，加碼立折50元，疊加上述滿額立折110元，等於直接現省160元，相當於是8.4折。
📍回饋3、滿額好禮3選1
單筆消費滿1010元有好禮3選1，可選舒潔棉柔抽取1串、OPEN!環保購物袋或一匙靈抗菌EX植萃低敏洗衣精1瓶。
📍回饋4、包裹取貨送25元優惠券
10月6日至10月10日到門市領網購包裹，領1件可獲得1張滿額立折優惠券，會員報電話可直接存入APP，在10月9日至10月15日買指定商品滿250元能現折25元，單筆上限折抵10張。